巴士乘客有時候會不小心將個人物品遺留在車上，而且種類層出不窮，以往更有人遺留疑似骨灰盅、假牙、蛋撻等，亦有好心網民發現失物後，會於社交群組尋物主，今日(25日)有網民乘搭一輛港島城巴時，竟發現有人遺留一隻「翻版四仔」色情光碟於座位上，他更拍下封面內容於網上尋物主，隨即引發其他網民熱議「呢個年代仲有人用碟睇」。

該位男網民今日(25日)於facebook「香港失物報失及認領群組」發文，稱於早上7時半於金鐘站上城巴37X前往置富花園，當他座位下層最入的左方位置時，竟發現有人遺留鹹碟一隻，「麻煩物主自己走去認領返」，他又公開當時的城巴車牌、演出女優及光碟番號名稱，由於該碟是以膠封套包裝，故相信是「翻版四仔」。

網民猜測物主「唔識上網」 帖文一出隨即引發網民熱議，「呢個年代原來仲有人用碟睇」、「有啲唔方便用電話睇，有啲唔識上網」、「重要買老翻咸碟，應該都唔識上網」、「應該係叔叔伯伯嗰個年紀」、「古董」、「可能人哋係收藏家」、「咁重要嘅嘢都可以漏低」、「仲有得賣咩？」、「有碟都冇用，冇VCD/DVD機」、「男人最痛算這種」，亦有人對樓主提供女優名稱及光碟名稱表示「多謝你提供番號」、「日文名都打得啱，真係有心人呀！」、「俾你po完更加唔敢拎使唔使幫你po置富group?」