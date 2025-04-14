網上熱話｜城巴增「請勿剪指甲」廣播警示 網民︰最好罰埋二千蚊

在公共交通工具上，保持環境衛生是每個人應盡的責任。惟遺憾總有一些人未能意識到這一點，相信不少讀者均曾目擊有人在巴士上剪指甲「啪啪聲」，欠衛生又騷擾他人。近日城巴有乘客發現，車廂廣播及走馬燈屏幕除促不要飲食外，亦要求「請勿剪指甲」，獲不少網民讚好，「最好有埋罰款二千大元」。

亦有勿大聲播片廣播

社交平台Threads有網民拍得照片，可見城巴上層的走馬燈告示屏幕出現「請勿剪指甲」，問「幾時多咗？」，有網民問「幾時有請勿大聲播片」，樓主回應「有！我想講下一條就係為免影響車長及乘客，請勿大聲播片之類」，有網民附和「有呀早兩日先遇到，個警告仲播左成個站時間」。

「每一條規則背後都有一段離譜故事」

不少網民都指曾目擊有人在公共交通工具剪指甲，「早上個月既事，應該有車長停車開咪大嗌，請勿剪指甲好核突呀，之後就有走馬燈同廣播，幕後整廣播同燈牌個班師父應記一功」、「每一條規則背後都有一段離譜故事」、「終於有呢一句溫馨提示，最近我收工上巴士，見到仲有空位就坐低；誰知一嘢就感覺到有尖銳嘅嘢吉落大脾勁痛！，我大嗌咗出嚟再9秒9彈彈返起身，再擰轉頭望張櫈..... x!!!!! 有2條指甲碎係櫈」、「其實咁多年都有呢啲人，係睇你預唔遇到㗎啫，我就每一兩年都起碼遇到一個」、「我幾十歲人，自十幾歲開始已經至少遇過十個巴士上剪指甲的人。有啲長剪，有啲剪幾隻」、「真心唔明，點解要喺外面剪指甲！喺屋企生活忙到咁咩？」、「琴日搭地鐵個阿嬸坐喺我隔籬剪指甲，尖沙咀剪X到旺角」、「唔應該用請勿，應該係不准」、「因為剪指甲真係好大聲，有個做車長嘅frd親口講嘅，喀嗰下聽得一清二楚」、「最好有埋罰款二千大元，即刻冇曬呢啲垃圾人自私精 」、「分享一下星期日搭輕鐵去到新墟站，車長開門同阿叔講：你剪咗好耐囉喎，係咪你同我清」。