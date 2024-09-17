網上熱話｜城巴新站牌被批號碼難睇 網民斥設計倒退：似驗眼尋寶

城巴去年與新巴合併後革新品牌形象，除為巴士髹上全新塗裝，亦陸續為各區的巴士站牌換上新設計。惟《am730》近日收到讀者投訴指，新站牌的路綫號碼比舊版縮細及出現「撞色」問題，難從遠方觀看，亦加了「月台」字眼更加混淆，亦有網民批評設計倒退，「當你個牌係驗眼個啲海報呀？」、「老人家或近視嘅人見到新站牌應該睇到好似驗眼咁辛苦」、「號碼好似要尋寶咁」。《am730》向城巴查詢會否檢討站牌及作出修正，發言人稱不作評論。

城巴去年底公布陸續為巴士站牌換上全新面貌，站牌設計續沿用「城巴黃」作為主色，站牌上方亦印上巨大城巴標誌，路線號碼上以顏色區分普通路線(黃底黑字)、特快路線(藍底白字)、通宵路線(黑底黃字)，部分大型轉乘站或巴士總站的站牌亦設有月台編號，方便乘客分辨月台位置。

加了「月台」惹混淆 「關我咩嘢事？」 《am730》記者觀察到，港島部份區域如銅鑼灣希慎廣場、香港仔巴士總站、鴨脷洲邨巴士總站已換上新站牌。惟有市民向《am730》投訴，相比以往新巴及城巴的舊版巴士站牌注重放大巴士號碼的設計，新站牌的路綫號碼明顯縮細及出現普通路線黃格黑字與黃色牌「撞色」問題，另外站牌加了「月台A」、「月台B」字眼，字體亦比巴士號碼大，令乘客難從遠方觀看，亦不明白「月台」意思，「未見過有人會用月台形容巴士站位置，唔知仲以為係港鐵」。

網民要求回復舊設計 有網民亦於社交平台狠批新站牌設計有問題，「個字體同顏色設計真係好差，難睇到爆」、「你既設計根本無諗人地係點樣望同幾時望個巴士站牌，當你個牌係驗眼個啲海報呀？」、「乘客要知既野就整到豆咁細，公司logo就整到咁大」、「月台號碼關我咩嘢事？個Font大到咁？巴士路線號碼好似要尋寶咁」、「想講好耐！真心睇唔到啲站冧把。第一次遠處見到仲以為佢笠咗個暫停服務上去」、「縮細啲字本身已經係死罪，但更大嘅死罪係黃底黑字，深色底淺色字係易睇過淺色底深色字好多。」