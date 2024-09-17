網上熱話｜城巴新站牌被批號碼難睇 網民斥設計倒退：似驗眼尋寶

城巴去年與新巴合併後革新品牌形象，除為巴士髹上全新塗裝，亦陸續為各區的巴士站牌換上新設計。惟《am730》近日收到讀者投訴指，新站牌的路綫號碼比舊版縮細及出現「撞色」問題，難從遠方觀看，亦加了「月台」字眼更加混淆，亦有網民批評設計倒退，「當你個牌係驗眼個啲海報呀？」、「老人家或近視嘅人見到新站牌應該睇到好似驗眼咁辛苦」、「號碼好似要尋寶咁」。《am730》向城巴查詢會否檢討站牌及作出修正，發言人稱不作評論。
城巴去年底公布陸續為巴士站牌換上全新面貌，站牌設計續沿用「城巴黃」作為主色，站牌上方亦印上巨大城巴標誌，路線號碼上以顏色區分普通路線(黃底黑字)、特快路線(藍底白字)、通宵路線(黑底黃字)，部分大型轉乘站或巴士總站的站牌亦設有月台編號，方便乘客分辨月台位置。
加了「月台」惹混淆 「關我咩嘢事？」
《am730》記者觀察到，港島部份區域如銅鑼灣希慎廣場、香港仔巴士總站、鴨脷洲邨巴士總站已換上新站牌。惟有市民向《am730》投訴，相比以往新巴及城巴的舊版巴士站牌注重放大巴士號碼的設計，新站牌的路綫號碼明顯縮細及出現普通路線黃格黑字與黃色牌「撞色」問題，另外站牌加了「月台A」、「月台B」字眼，字體亦比巴士號碼大，令乘客難從遠方觀看，亦不明白「月台」意思，「未見過有人會用月台形容巴士站位置，唔知仲以為係港鐵」。
網民要求回復舊設計
有網民亦於社交平台狠批新站牌設計有問題，「個字體同顏色設計真係好差，難睇到爆」、「你既設計根本無諗人地係點樣望同幾時望個巴士站牌，當你個牌係驗眼個啲海報呀？」、「乘客要知既野就整到豆咁細，公司logo就整到咁大」、「月台號碼關我咩嘢事？個Font大到咁？巴士路線號碼好似要尋寶咁」、「想講好耐！真心睇唔到啲站冧把。第一次遠處見到仲以為佢笠咗個暫停服務上去」、「縮細啲字本身已經係死罪，但更大嘅死罪係黃底黑字，深色底淺色字係易睇過淺色底深色字好多。」
亦有網民從遠方拍下觀看巴士牌的照片，指跟本不能清楚看到號碼，促要求回復舊設計，「以前嘅巴士站牌設計仲容易睇，起碼最重要嘅巴士路線number同埋目的地嘅字體會係最大睇得睇清楚，同埋巴士路線Number個底色會用啲比較容易睇嘅顏色望到個Number。老人家或者近視嘅人見到呢一款新嘅城巴巴士站牌應該睇到好似驗眼咁辛苦。」