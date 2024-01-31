Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」發帖，分享一張稱由城巴員工通告，推出主動探訪「出勤情況異常」同事的行動，以作進一步了解及關心。（資料圖片）

香港人好鍾意返工，但有時每天起身都是一大挑戰，這時「射波」裝病拎醫生紙請假不上班的念頭就會浮現，惟情況持續，公司有可能派「射波關愛隊」登門探望。 近日，有社交平台專頁分享城巴的員工通告，稱推出主動探訪「出勤情況異常」同事的行動，以作進一步了解及關心；《am730》正向城巴查詢通告是否屬實。

Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」發帖，分享一張稱由城巴員工通告，推出主動探訪「出勤情況異常」同事的行動，以作進一步了解及關心。

Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」周一(29日)發帖，分享一張稱由城巴於上周六(27日)發出的員工通告，由兩名車務員工事務經理簽署，專頁稱之為「射波關愛隊」。通告內容寫到主動探訪同事：「隨著首階段電子假期申請表已於2023年底開始使用，若公司發現有出勤情況異常的同事，公司會作適切跟進，包括登門探訪同事，以進一步了解及關心同事，並希望在適當時提供所需的支援。」而通告亦寫到：「各同事應時刻保持良好精神狀態，留意作息有時及保持身心健康，以最佳狀態執行駕駛工作。」