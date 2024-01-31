熱門搜尋:
美斯訪香港 盛勁為 23條立法 機管局債券 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-31 12:28:28

網上熱話｜城巴組「射波關愛隊」 登門探望出勤狀況異常同事

分享：
Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」發帖，分享一張稱由城巴員工通告，推出主動探訪「出勤情況異常」同事的行動，以作進一步了解及關心。（資料圖片）

Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」發帖，分享一張稱由城巴員工通告，推出主動探訪「出勤情況異常」同事的行動，以作進一步了解及關心。（資料圖片）

香港人好鍾意返工，但有時每天起身都是一大挑戰，這時「射波」裝病拎醫生紙請假不上班的念頭就會浮現，惟情況持續，公司有可能派「射波關愛隊」登門探望。 近日，有社交平台專頁分享城巴的員工通告，稱推出主動探訪「出勤情況異常」同事的行動，以作進一步了解及關心；《am730》正向城巴查詢通告是否屬實。

Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」發帖，分享一張稱由城巴員工通告，推出主動探訪「出勤情況異常」同事的行動，以作進一步了解及關心。

Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」發帖，分享一張稱由城巴員工通告，推出主動探訪「出勤情況異常」同事的行動，以作進一步了解及關心。

Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」周一(29日)發帖，分享一張稱由城巴於上周六(27日)發出的員工通告，由兩名車務員工事務經理簽署，專頁稱之為「射波關愛隊」。通告內容寫到主動探訪同事：「隨著首階段電子假期申請表已於2023年底開始使用，若公司發現有出勤情況異常的同事，公司會作適切跟進，包括登門探訪同事，以進一步了解及關心同事，並希望在適當時提供所需的支援。」而通告亦寫到：「各同事應時刻保持良好精神狀態，留意作息有時及保持身心健康，以最佳狀態執行駕駛工作。」

帖子發布者指：「有員工笑言公司派員探訪時，可否帶同盒曲奇或者葡萄糖能量飲品以表心意」，又hashtag稱「真係病㗎」。

網民熱議「關心員工的公司」

網民對此熱議，「關心員工的公司」、「呢啲咁關愛嘅巴士公司邊度搵呀」、「擺明就係叫你唔好射波」、「即係暗示你班友唔好咁多病假」、「係咪靚女同事上門探訪」、「家門要掛：內有惡犬 謝絕探訪」、「唔開門得唔得」、「可唔可以帶埋早午晚三餐至探」、「流感好勁喎大佬」、「返大陸醫病得唔得呀」、「幾時有城巴應變反駁隊」、

Ad Block
農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖） 農曆新年2024｜麥玲玲運程預測龍年運勢（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受