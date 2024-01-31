香港人好鍾意返工，但有時每天起身都是一大挑戰，這時「射波」裝病拎醫生紙請假不上班的念頭就會浮現，惟情況持續，公司有可能派「射波關愛隊」登門探望。 近日，有社交平台專頁分享城巴的員工通告，稱推出主動探訪「出勤情況異常」同事的行動，以作進一步了解及關心；《am730》正向城巴查詢通告是否屬實。
Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」周一(29日)發帖，分享一張稱由城巴於上周六(27日)發出的員工通告，由兩名車務員工事務經理簽署，專頁稱之為「射波關愛隊」。通告內容寫到主動探訪同事：「隨著首階段電子假期申請表已於2023年底開始使用，若公司發現有出勤情況異常的同事，公司會作適切跟進，包括登門探訪同事，以進一步了解及關心同事，並希望在適當時提供所需的支援。」而通告亦寫到：「各同事應時刻保持良好精神狀態，留意作息有時及保持身心健康，以最佳狀態執行駕駛工作。」
帖子發布者指：「有員工笑言公司派員探訪時，可否帶同盒曲奇或者葡萄糖能量飲品以表心意」，又hashtag稱「真係病㗎」。
網民熱議「關心員工的公司」
網民對此熱議，「關心員工的公司」、「呢啲咁關愛嘅巴士公司邊度搵呀」、「擺明就係叫你唔好射波」、「即係暗示你班友唔好咁多病假」、「係咪靚女同事上門探訪」、「家門要掛：內有惡犬 謝絕探訪」、「唔開門得唔得」、「可唔可以帶埋早午晚三餐至探」、「流感好勁喎大佬」、「返大陸醫病得唔得呀」、「幾時有城巴應變反駁隊」、