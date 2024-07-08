網上熱話｜城巴車長巴士總站舌戰　疑不滿所屬月台屢遭其他路線佔用

在寸金尺土的香港，巴士總站空間也十分有限。網上流傳短片顯示，灣仔會展站巴士總站有數名車長因泊位問題發生激烈口角，其間更有人激動指向對方，幸獲在場其他巴士公司職員阻止和調停。據網上消息，事緣有車長返抵總站後，發現所屬月台再次被其他路線的巴士佔用，繼而與同事發生口角。

事發會展站巴士總站1M線月台

流傳的第一段短片可見，拍片一方先指出現場已有貼紙標明該月台為1M線使用，並以「多謝」回敬對方的粗口指罵。對方其後質問「部車唔×擺得啊」，又向其他車長澄清「我從來冇諗過玩嘢」。片中多人各自以粗言穢語作出回應，亦見有其他員工幫忙分隔兩人及調停。

▼兩名車長在1M線月台互相指罵▼