網上熱話｜城巴車長巴士總站舌戰　疑不滿所屬月台屢遭其他路線佔用

在寸金尺土的香港，巴士總站空間也十分有限。網上流傳短片顯示，灣仔會展站巴士總站有數名車長因泊位問題發生激烈口角，其間更有人激動指向對方，幸獲在場其他巴士公司職員阻止和調停。據網上消息，事緣有車長返抵總站後，發現所屬月台再次被其他路線的巴士佔用，繼而與同事發生口角。
事發會展站巴士總站1M線月台
流傳的第一段短片可見，拍片一方先指出現場已有貼紙標明該月台為1M線使用，並以「多謝」回敬對方的粗口指罵。對方其後質問「部車唔×擺得啊」，又向其他車長澄清「我從來冇諗過玩嘢」。片中多人各自以粗言穢語作出回應，亦見有其他員工幫忙分隔兩人及調停。
▼兩名車長在1M線月台互相指罵▼
調停職員：「做咗工作先」
第二段短片就聽到有人批評該名男車長「唔係第一次」，他當時正與另一名女車長聯手，繼續激動地指罵同事，包括以普通話高呼「大家都幫你」、「拿手機拍嗎？我現場拍你」，其間有調停的職員勸諭雙方「做咗工作先」、「做咗嘢先」，片段至此結束。
▼多人在總站分隔爭執雙方▼
爭執或緣於月台屢遭其他車佔用
另一條車Cam影片則顯示，一輛相信是1M線的巴士駛入總站後，前方所屬月台已泊有3輛巴士，包括最少兩輛8P線巴士。綜合網上消息和留言後，未知這是否影片內爭執的起源，「1M返到去會展總站俾幾架8P頂住咗入唔到坑，跟住爭執就係咁樣發生。」