網上熱話｜城巴「仙氣女車長」疑似除罩照曝光　網民籲尊重勿滋擾

日前城巴一位「新仙氣女車長」引發一眾網民高呼「戀愛了」。但只有戴口罩的側面照，當然未能滿足網民的好奇心！近日網絡再瘋傳一張「新仙氣女車長」的相片，疑似無戴口罩的女車長正面終於曝光！

女車長照令網民高呼「戀愛了」 有網民日前在連登討論區以「竟然有後生靚女揸巴士！」為主題發帖，附有一張充滿仙氣的女巴士司機的側面照，該女司機當時戴著口罩，帖文隨即引來網民熱議，紛紛讚美女車長樣貌「清新脫俗」，「有日本妹feel」，大呼有初戀感覺「戀愛了」；亦有人大讚「咁大架車 揸得掂都已經唔易」，「後生女咁勁揸長途車。」但亦有網民認為照片根本看不到樣子，「又遠又口罩又側面你都知靚女」。

疑似除罩正面照曝光 而近日終於再有新照片流傳，懷疑女車長曾替城巴拍攝宣傳片，有網民截圖並分享，令疑似女車長無口罩正面照曝光！ 網民估計女車長的駕駛路線 網民又從圖片中的背景，找到她駕駛的巴士路線，不少網民留言表示要「追780」。不少網民亦紛紛報料，指曾遇過她，並透露女車長駕駛港島柴灣至中環的巴士，但有網民呼籲不要滋擾司機：「會攪住人份工」、「咪阻住人做嘢啦！」強調要尊重司機。 ▼動漫節2023門票優惠▼