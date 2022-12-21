網上熱話｜外傭整爛廁所板離奇爆出三角形洞 港媽上網問「點坐爆」

香港不少家庭都聘請外傭照顧孩子或幫忙做家務，日前一名港媽網上發帖表示，現時的姐姐已聘用約6年，雖然兒子已長大不用花很多時間照顧，但會繼續聘用，大家亦一直和平相處，但就直指她會不時發生一些很離奇刺激的事，她強調不是投訴，只是想「呻下」，姐姐是如何能夠整爛廁所板。 港媽：真係超乎我哋想像 該名港媽指家中新裝修剛住了一年，某個星期日，姐姐例假，當時她睡醒入洗手間，未有聽到聲音或巨響，一出來就說整爛了廁所冚蓋。僱主查看下發現，廁所板破裂出現個三角型的洞口，整片三角形甩出來。港媽看罷感到十分驚奇，笑言︰「真係超乎我哋想像……從來未見過廁所板蓋如此爆裂，所以上嚟請教下。」又問谷友究竟「點先可以坐爆」，因外傭5呎高140磅重，中等略胖又不算太重，而當日是姐姐假期，照理不是因清潔而弄壞廁所板。

該名港媽表示沒有責怪姐姐，只是不理解她如何整爛廁所蓋。姐姐亦有主動提及賠償，但她知道姐姐不是故意，體諒姐姐離鄉別井來打工，不想她賠錢不開心，所以只叮囑她以後小心些，最重要是沒有受傷。 帖文一出，便引起各僱主熱議，紛紛貼出自己家中姐姐的「戰績」。有人分享外傭亦曾弄爛廁所板，情況更慘烈，笑言「我嗰個功力仲深厚」。另外被姐姐「毀滅」的還有風扇、風筒、焗爐吸塵機等各種家電，該名僱主大呻「吸塵機條管都可以一開為二，有乜嘢做唔到呀？」甚至是遊戲機PS5，「我老公部PS5都俾姐姐整壞咗，Sony話底板濕咗」、「我同事話佢工人成個焗爐仔攞去洗手盆水洗」。 每次最多只可要求傭工賠償300元 根據勞工處資料，若傭工犯錯或疏忽而引致僱主的物品或財物受到損壞或遺失，僱主可按值扣除工資作賠償，每次以300元為限，而扣除的工資總額不得超過傭工的四分之一工資。