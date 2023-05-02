網上熱話｜外賣員偷拍低胸女客　分享到網上群組捱轟

外賣員偷拍低胸短裙女客分享至網上群組，網民反應兩極。(fb香港外賣及速遞平台綜合交流群)

不少外賣員愛在網上群組分享接單及工作心得，不過近日一名外賣員，竟然在群組發布一張，女客人在門口接外賣時，偷拍下對方身材的照片，網民反應兩極，部分人直斥該外賣員犯法；但亦有人留言「求介紹」。

偷拍低胸短裙女客

帖文及照片日前於Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」上載，從該外賣員的相片內可見，相中一名女士穿淺灰色短袖低胸上衣及黑色短裙，站在門前接過外賣；相片疑以高炒角度拍攝，隱約看見該名女士姣好身材，亦見左胸露出少許胸圍邊緣。

該外賣員亦在帖文中寫上「五一勞動節送外賣」，惟照片下方卻標註日期「2023年4月30日，晚上7時50分」拍攝。