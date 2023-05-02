網上熱話｜外賣員偷拍低胸女客　分享到網上群組捱轟

不少外賣員愛在網上群組分享接單及工作心得，不過近日一名外賣員，竟然在群組發布一張，女客人在門口接外賣時，偷拍下對方身材的照片，網民反應兩極，部分人直斥該外賣員犯法；但亦有人留言「求介紹」。
偷拍低胸短裙女客
帖文及照片日前於Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」上載，從該外賣員的相片內可見，相中一名女士穿淺灰色短袖低胸上衣及黑色短裙，站在門前接過外賣；相片疑以高炒角度拍攝，隱約看見該名女士姣好身材，亦見左胸露出少許胸圍邊緣。
該外賣員亦在帖文中寫上「五一勞動節送外賣」，惟照片下方卻標註日期「2023年4月30日，晚上7時50分」拍攝。
網民反應兩極
帖文惹起熱議，惟網民反應兩極，有網民直斥該外賣員犯法「咁樣好似係犯法...」、「咁冇職業道德」；儘管有人批評該名外賣員，但亦有同行留言「師兄邊區求介紹？」、「師兄邊區？我最近想轉區做牛奶仔」、「我以前試過有個著透視睡衣出嚟攞外賣添」。
或犯窺淫罪最高判監5年
翻查資料，據2021年10月8日生效的《2021年刑事罪行（修訂）條例》（窺淫罪），任何人在沒有取得事主同意下，暗中觀察或拍攝私密部位或私密作為，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像，即屬犯罪，最高刑罰為監禁5年。