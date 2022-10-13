網上熱話｜外賣米線墨魚丸咬咗一啖？店家回應：爆開咗

不少人喜愛吃米線，但食到一半驚覺有被食過的痕跡，卻十分恐怖。有女網民周二(11日)在facebook群組「中伏飲食報料區」發文，表示於鴨脷洲海怡廣場1間連鎖米線店購買外賣，但進食期間，驚見碗內其中1粒墨魚丸，有疑似被咬過的痕跡，還有零碎的雞肉，由於她沒有叫肉類，故認為「唔知係咪人哋lur出黎嘅肉渣」。她更因此大受驚嚇並感到噁心，揚言「以後都唔會食」。

譚仔：誤將爆開的墨魚丸煮製售出

而上載圖片可見，女事主用筷子挾起的墨魚丸缺損了一部分，呈半月形，看似被人咬了一口；而米線中亦有零碎雞肉，疑似是被咀嚼過的殘渣。

事件曝光後，不少網民驚呼難以接受，有人更懷疑是「二手米線」，又質疑「係咪廚房收返，望兩眼以為冇食過，再出比下一位客人？」，有人則笑言「廚房先試咗啲墨丸夠唔夠彈牙，先畀你食，好貼心」。不過亦有網民則認為，可能是運送或煮食過程中「整爛咗」，「用殼𢳂餸有時會刮爛」。

譚仔雲南米線回覆事件時表示，經調查後發現，是次事件為個別員工誤將不合規格產品，即爆開的墨魚丸煮製售出，讓顧客產生誤會，譚仔深表歉意，已警告該員工，同時將加強員工培訓，以確保食品質素達到既定標準。其又強調高度重視食品質素，並有嚴謹的食品製作及處理流程，食物煮製與處理客人剩食是兩組完全分離的動線，有關食品絕不可能是廚餘，客人可放心。