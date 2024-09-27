網上熱話｜大圍總站多架九巴收「牛肉乾」 有法必執定走火入魔？ 九巴警方有回應

周四（26日）有網民上載照片至社交平台，顯示一名交通督導員當日在大圍美田邨巴士總站打擊違例泊車，向停泊在行車通道的多架九巴發出「定額罰款通知書」320元，引起熱議，有網民批評該交通督導員執法過嚴「走火入魔」、「唔怪之得巴士要加價」、「係咪想重演埋正站先上落客」，但亦有網民支持交通督導員執法，認為該處理論上仍是行車通道，罰告票屬合理，「違泊就係違泊」。 九巴表示3輛巴士接獲罰款通知書，但停泊位置屬總站運作範圍，並無阻塞交通，強調巴士營運需於班次開出之間在總站內短暫停泊巴士讓車長休息或用膳，已就事件要求運輸署跟進。

從facebook群組「香港交通及突發事故報料區」照片可見，交通督導員在大圍美田邨巴士總站於停泊巴士前埋頭抄牌，並將「牛肉乾」告票放置於巴士的水撥位置，牛肉乾的違例事項編號為01，亦即違反了香港法例第237章 《定額罰款(交通違例事項)條例》第4條，停泊的方式相當可能對道路造成不必要的障礙， 或對其他使用該道路的人士造成不必要的危險。 網民稱加價有原因 「最後乘客埋單」 有網民笑指：「張告票可以攝到咁高，嗰下先係技巧」，亦有人批評該交通督導員執法過嚴「走火入魔」、「巴士總站唔俾泊巴士咁仲叫咩巴士總站？」、「巴士總站嚟，我話X知你打橫泊啦，唯一阻到嘅咪又係巴士」、「唔怪之得巴士要加價」、「最後都係乘客埋單」，調侃「發窮惡」、「係咪想重演埋正站先上落客」、「巴士集體返廠，到時睇下塞爆邊個」、「好快就輪到MTR（港鐵）啦」、「會唔會走入機場停機坪禁區抄」。

也有網民指出，巴士停泊在非指定月台或泊車位，理論上仍是行車通道，故屬違泊行為，「違泊就係違泊」，交通督導員的執法「屬合理」，認為罰單應由巴士公司負責，車長毋須承擔個人責任「埋單」。亦有人估計是隔離小巴或的士司機投訴才會入去抄牌。 九巴強調需短暫停泊讓車長休息 要求運輸署跟進 九巴表示周四下午約1時，3輛停泊在大圍美田巴士總站內的九巴，接獲涉嫌觸犯定額罰款交通違例事項的通知書，但相關巴士停泊的位置屬巴士總站運作範圍，並無阻塞現場交通。巴士營運需於班次開出之間在巴士總站內短暫停泊巴士，讓車長休息或用膳，已就事件向運輸署反映意見，及要求署方跟進。