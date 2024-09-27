網上熱話｜大圍總站多架九巴收「牛肉乾」 有法必執定走火入魔？

周四（26日）有網民上載照片至社交平台，顯示一名交通督導員當日在大圍美田邨巴士總站打擊違例泊車，向停泊在行車通道的多架九巴發出「定額罰款通知書」320元，引起熱議，有網民批評該交通督導員執法過嚴「走火入魔」、「唔怪之得巴士要加價」、「係咪想重演埋正站先上落客」，但亦有網民支持交通督導員執法，認為該處理論上仍是行車通道，罰告票屬合理，「違泊就係違泊」。

從facebook群組「香港交通及突發事故報料區」照片可見，交通督導員在大圍美田邨巴士總站於停泊巴士前埋頭抄牌，並將「牛肉乾」告票放置於巴士的水撥位置，牛肉乾的違例事項編號為01，亦即違反了香港法例第237章 《定額罰款(交通違例事項)條例》第4條，停泊的方式相當可能對道路造成不必要的障礙， 或對其他使用該道路的人士造成不必要的危險。

網民稱加價有原因 「最後乘客埋單」 有網民笑指：「張告票可以攝到咁高，嗰下先係技巧」，亦有人批評該交通督導員執法過嚴「走火入魔」、「巴士總站唔俾泊巴士咁仲叫咩巴士總站？」、「巴士總站嚟，我話X知你打橫泊啦，唯一阻到嘅咪又係巴士」、「唔怪之得巴士要加價」、「最後都係乘客埋單」，調侃「發窮惡」、「係咪想重演埋正站先上落客」、「巴士集體返廠，到時睇下塞爆邊個」、「好快就輪到MTR（港鐵）啦」、「會唔會走入機場停機坪禁區抄」。