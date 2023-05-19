網上熱話｜大埔港媽抱女兒偷夾公仔機玩具車陳列品　網民：教壞細路(有片)

身教重於言教，但這位港媽似乎有教壞小朋友之嫌。一位疑為夾公仔店的東主，昨日（18日）在網上上載一條閉路電視片段，顯示一名抱著女兒的港媽，疑偷取放於夾公仔機外的玩具車陳列品，有網民直斥港媽「教壞細路」。

偷取夾公仔機玩具車陳列品

短片日前被上載至群組「大埔 TAI PO」，片段拍攝於5月13日下午，片段顯示一名港媽，在大埔一個商場內抱著女兒行走，在一部夾公仔機前停下，港媽當時一手抱著女兒，一手將手放在夾公仔機上方，疑似拆開包裝，片段亦有錄得雜聲。及後港媽垂下手，帶同女兒離開現場；另一角度的閉路電視片段亦見，女童正拿著一輛玩具車。

東主同時上載兩張照片，一張為港媽的正面，另一張為被偷走的陳列品包裝，東主更說，「仲要留返個包裝系（喺）到咁有手尾」。