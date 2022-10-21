網上熱話｜大埔疑有野豬遭非法獵殺運走　食環署開腔回應

香港野豬關注組昨(20日)在社交媒體Facebook中發文表示，接獲市民通知指，上午約10時，大埔汀角路有人將野豬屍體搬上貨車。由於貨車未有標識，人員未穿著制服，惹來私下捕殺野豬疑雲。

男子未有穿制服 貨車無標識

據香港野豬關注組上載圖片所示，一名頭戴啡色鴨舌帽，身穿黑色背心及長褲的男子，將數隻懷疑已失去知覺的野豬，運上一架銀色貨車。其中野豬並無用黑色膠袋封實，相片上男子亦無穿著制服，銀色貨車也未見有任何標識。

關注組又引述目擊市民表示，認為圖中搬運豬屍的人是漁護署人員，惟在反覆思量下，該市民認為事件有可疑，但恐怕報警後，警方會主動召漁護署前往該處，撲殺其餘生還的野豬。

食環署：承辦商到場撿收

事後，漁護署否認當日在所指地點進行野豬捕捉行動。不過食環署則表示，署方昨早接獲1823轉介，指大埔汀角路發現一具野豬屍體，隨後安排承辦商到場撿收，該具野豬屍體其後已轉交漁護署化驗。署方正了解有關查詢所指人士的身分。不過，對於現場有不止一具野豬屍體，署方並未作出更多回應。

根據《香港野生動物保護條例》任何人除按照特別許可證行事外，不准以任何陷阱、槍械或任何狩獵器具捕獵野生動物，事件如與漁護署無關，有可能涉非法狩獵，兇徒更有可能觸犯《防止殘酷對待動物條例》。