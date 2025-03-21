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2025-03-21 10:48:33

網上熱話｜大埔驚現「阿伯搶拍卡黨」 便利店增值八達通險「嘟走」500元

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八達通增值(資料圖片)

八達通增值(資料圖片)

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八達通增值要小心！大埔有網民在社交平台Facebook群組「大埔 TAI PO」留言，指本月18日早上剛於便利店欲為八達通增值500元，當店員收款後按掣增值時，突然「有個揸杖嘅老嘢，飛身走埋嚟拍咭」，企圖搶先事主以拍咭「嘟走」該500元增值額。幸搶拍卡時，店員當時「手腳慢」仍未按掣，最終幸保不失，樓主稱及後「有個男人走出嚟勸交，我諗諗吓，呢個可能係同黨...」事主指，因為趕返工，未有再與該人糾纏。

八達通增值(資料圖片) 大埔有網民在社交平台留言，指本月18日早上剛於便利店欲為八達通增值500元，當店員收款後按掣增值時，突然「有個揸杖嘅老嘢，飛身走埋嚟拍咭」，企圖搶先事主以拍咭「嘟走」該500元增值額。幸搶拍卡時，店員當時「手腳慢」仍未按掣，最終幸保不失。Facebook群組「大埔 TAI PO」 帖文引發迴響，有網民留言指遇過相同情況，亦有人教路避免中招。 Facebook群組「大埔 TAI PO」 帖文引發迴響，有網民留言指遇過相同情況，亦有人教路避免中招。 Facebook群組「大埔 TAI PO」 帖文引發迴響，有網民留言指遇過相同情況，亦有人教路避免中招。 Facebook群組「大埔 TAI PO」 帖文引發迴響，有網民留言指遇過相同情況，亦有人教路避免中招。 Facebook群組「大埔 TAI PO」 帖文引發迴響，有網民留言指遇過相同情況，亦有人教路避免中招。 Facebook群組「大埔 TAI PO」 帖文引發迴響，有網民留言指遇過相同情況，亦有人教路避免中招。 Facebook群組「大埔 TAI PO」 帖文引發迴響，有網民留言指遇過相同情況，亦有人教路避免中招。 Facebook群組「大埔 TAI PO」 帖文引發迴響，有網民留言指遇過相同情況，亦有人教路避免中招。 Facebook群組「大埔 TAI PO」

其後，有另一名大埔女網民在該帖文留言表示，自己亦遇過同一情況，她當時在富善邨的便利店增值時亦試過，走來搶拍卡者為一名阿伯。她即時用手擋開阿伯隻手：「大聲問佢做乜，佢話check餘額喎，跟住走咗，大家小心。」

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另有大埔網民留言指遇過相同情況：「係大廣樓下間OK試過，佢個八達通機係門邊，又係增值嗰陣，有個阿伯伸張八達通埋嚟，好彩職員反應夠快冇㩒制」、「試過去富善邨間ok增值200蚊，有個阿叔沖埋嚟拍卡，我一個背脊撞埋去成個瞓低仲同佢講我特登㗎唔好意思，嗰個阿叔急急腳走。我最記得個收銀笑到收唔到聲。」、「我試過一次又係比完錢，有人隊張卡埋黎，之後每次比錢都會同步放埋張卡去部機度。」

網民教路避免中招

帖文引發迴響，有網民表示在旺角亦見過這種趁別人增值「搶拍卡」，被捉到時則「扮死狗」撒賴，呼籲大家小心：「唔係一兩次，慣犯嚟」、「增值一定隊咗張卡係機先好畀錢」、「穩陣起見畀完錢職員就即刻擺定卡去讀卡機安全啲」、「最好用apps自己增值」。有網民建議如遇到相同情況，要馬上報警：「俾佢嘟左，咁應該要佢俾返現金或者無錢俾就報警」、「如果拍到唔畀番錢，直接報警咁同搶有咩分別」、「如果比佢成功係咪要報警」、「拍唔拍到都算係搶劫吧？試下衝入銀行搶人地㩒緊嘅錢，唔通搶唔到就唔算犯法？」。
 

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