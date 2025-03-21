網上熱話｜大埔驚現「阿伯搶拍卡黨」 便利店增值八達通險「嘟走」500元

八達通增值要小心！大埔有網民在社交平台Facebook群組「大埔 TAI PO」留言，指本月18日早上剛於便利店欲為八達通增值500元，當店員收款後按掣增值時，突然「有個揸杖嘅老嘢，飛身走埋嚟拍咭」，企圖搶先事主以拍咭「嘟走」該500元增值額。幸搶拍卡時，店員當時「手腳慢」仍未按掣，最終幸保不失，樓主稱及後「有個男人走出嚟勸交，我諗諗吓，呢個可能係同黨...」事主指，因為趕返工，未有再與該人糾纏。

其後，有另一名大埔女網民在該帖文留言表示，自己亦遇過同一情況，她當時在富善邨的便利店增值時亦試過，走來搶拍卡者為一名阿伯。她即時用手擋開阿伯隻手：「大聲問佢做乜，佢話check餘額喎，跟住走咗，大家小心。」

另有大埔網民留言指遇過相同情況：「係大廣樓下間OK試過，佢個八達通機係門邊，又係增值嗰陣，有個阿伯伸張八達通埋嚟，好彩職員反應夠快冇㩒制」、「試過去富善邨間ok增值200蚊，有個阿叔沖埋嚟拍卡，我一個背脊撞埋去成個瞓低仲同佢講我特登㗎唔好意思，嗰個阿叔急急腳走。我最記得個收銀笑到收唔到聲。」、「我試過一次又係比完錢，有人隊張卡埋黎，之後每次比錢都會同步放埋張卡去部機度。」

網民教路避免中招

帖文引發迴響，有網民表示在旺角亦見過這種趁別人增值「搶拍卡」，被捉到時則「扮死狗」撒賴，呼籲大家小心：「唔係一兩次，慣犯嚟」、「增值一定隊咗張卡係機先好畀錢」、「穩陣起見畀完錢職員就即刻擺定卡去讀卡機安全啲」、「最好用apps自己增值」。有網民建議如遇到相同情況，要馬上報警：「俾佢嘟左，咁應該要佢俾返現金或者無錢俾就報警」、「如果拍到唔畀番錢，直接報警咁同搶有咩分別」、「如果比佢成功係咪要報警」、「拍唔拍到都算係搶劫吧？試下衝入銀行搶人地㩒緊嘅錢，唔通搶唔到就唔算犯法？」。

