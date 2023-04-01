網上熱話｜大埔黑貓B被困車頭  救起沖涼後露可愛真身取名「何首烏」

一隻黑色的幼貓被困於車頭內，幸有街坊聽到叫聲發現！

事發於周四（30日）晚上，大埔一名街坊發現，一輛停泊於大埔村屋路邊的私家車車頭引擎位置，不斷傳來貓叫聲，但無法找到車主打開車頭蓋求證，街坊徹夜未眠，擔心車主不知情下開車，至昨日（31日）中午時分，再折返現場察看，發現貓叫聲越來越微弱，心急如焚下，向當區愛貓人士兼區議員何偉霖尋求協助，幸其後成功找到車主，於是眾人合力救貓。

何偉霖為救貓被汽車零件鎅損手

何偉霖於網上發文表示，車主打開車頭蓋後，發現一隻全身黑色的幼貓匿藏在引擎下深處，並有大量零件阻擋視線，難以伸手入內，最終被汽車零件鎅損手後，終成功用救出黑色幼貓「最終夾左（咗）隻煤炭屎鬼出黎（嚟），現場所有人都好滾動」。