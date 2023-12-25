網上熱話｜大埔Gucci頸巾男涉順手牽羊偷公仔 食肆報警 fb專頁向女方發「溫馨提示」

一對男女上周六(23日)於大埔廣場一間燒烤放題餐廳晚膳離開期間，閉路電視拍得男方涉順手牽羊偷走一個小朋友送給放在店內的《鐵甲奇俠》機械人模型的聖誕禮物公仔。店方於facebook專頁公開二人樣貌及作案照片，及向女方發出「溫馨提示」，「呢啲男人真係唔要得！」，據指店方已報警，又指涉事男女當晚以信用卡埋單，「一定冇得走」。
涉事男女當晚信用卡埋單 「一定冇得走」
閉路電視照片可見一對男女在餐廳用餐後離開，食肆門口內放了兩個《鐵甲奇俠》機械人一等一模型，其中一個左手拿著一隻聖誕襪，男方涉順手牽羊偷走聖誕襪內的《史迪仔》「甘仔」公仔，當時女方正目擊情況。
食肆於fb專頁發帖稱「給紅色背囊的小姐溫馨提示」，指「聖誕節一個戴Gucci頸巾大男人，要偷一個小朋友送俾機械人嘅聖誕禮物公仔，呢啲男人真係唔要得！」「大家如果認識呢一位小姐嘅朋友、親戚、鄰居或者同事，記得做好心傳開去話俾呢個小姐聽提一提佢，佢男朋友／先生做出呢啲偷竊行為。或者如果你認識當事人，請tag佢出嚟問吓佢點解要偷嘢」。
網民批「男人老狗偷個公仔好肉酸」
網民皆批評頸巾男盜竊，指食肆第一時間指早應該報警處理，「唔好心軟」、「這種正人渣！」、「好人好姐，男人老狗偷個公仔，乜嘢人嚟㗎」、「好肉酸」、「好眉好貌生沙虱」、「祝佢未來一年頭頭碰著黑」，亦有網民諷刺「橫掂都係，不如將成個機械人攞走啦」、「男人唔壞女人唔愛」，另有人發現女方於相中「笑笑口」，估計「明顯佢想要，精人岀口，笨人出手」。