網上熱話｜大埔Gucci頸巾男涉順手牽羊偷公仔 食肆報警 fb專頁向女方發「溫馨提示」

一對男女周六(23日)聖誕假期於大埔廣場一間燒烤放題餐廳晚膳離開期間，閉路電視拍得男方涉順手牽羊偷走一個小朋友送給放在店內的《鐵甲奇俠》機械人模型的聖誕禮物公仔。店方於facebook專頁公開二人樣貌及作案照片

一對男女上周六(23日)於大埔廣場一間燒烤放題餐廳晚膳離開期間，閉路電視拍得男方涉順手牽羊偷走一個小朋友送給放在店內的《鐵甲奇俠》機械人模型的聖誕禮物公仔。店方於facebook專頁公開二人樣貌及作案照片，及向女方發出「溫馨提示」，「呢啲男人真係唔要得！」，據指店方已報警，又指涉事男女當晚以信用卡埋單，「一定冇得走」。

涉事男女當晚信用卡埋單 「一定冇得走」

閉路電視照片可見一對男女在餐廳用餐後離開，食肆門口內放了兩個《鐵甲奇俠》機械人一等一模型，其中一個左手拿著一隻聖誕襪，男方涉順手牽羊偷走聖誕襪內的《史迪仔》「甘仔」公仔，當時女方正目擊情況。

