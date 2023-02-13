網上熱話｜大埔Tesla女司機疑雙手離軚「自動駕駛」　網民：馬路炸彈

離軚自動駕駛好危險！有網民日前於facebook群組「車cam L(香港群組)」上載2段影片，諷指「女車手自動駕駛好威威」。從其第1段影片可見，1輛白色Tesla M3於大埔公路往沙田方向行駛，惟該部 Tesla以高速駛過，車上司機未有控制軚盤，疑似撟手揸車。而第2段影片，則為相鄰快線貨車駛至貼近Tesla拍攝。片段所見，車上疑似女司機未有伸手去控制軚盤，拍片者揶揄：「嘩，唔使揸軚盤架喎，自動駕駛好X威喎，Tesla」，Tesla便揚長而去。

網民：馬路炸彈

影片引來網民熱議，有網民指涉事女司機雙手離軚，可能觸犯不小心駕駛甚至危險駕駛，「馬路炸彈」、「香港根本唔畀雙手離軚揸車囉」、「犯硬法啦」。亦有網民笑言，「可能自動駕駛安全過女司機揸」、「可能仲安全」。

根據Tesla香港官網，Tesla的「Autopilot自動輔助駕駛」功能，可輔助車輛在車道上「自動輔轉向」、「自動輔助加速」及「自動輔助煞車」，而Autopilot自動輔助駕駛導航功能，需要駕駛員主動監督。而根據《道路交通條例》，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬「不小心駕駛」，可判罰款5,000元及監禁6個月。

事發直擊(多圖)