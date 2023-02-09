網上熱話｜大媽彌敦道落車便溺放「金」　網民：附近有廁所㗎

本港社會邁向逐步復常階段，但路邊便溺劣行似乎亦有「復常」趁勢。據TVB《東張西望》日前報道，一名大媽公然在彌敦道隨地便溺，並且留下一堆「黃金」。雖然話人有三急屬人之常情，但在眾目睽睽下隨地大便，難免惹人非議。

《東張西望》近日公開了一名大媽於彌敦道公然大便的片段，片中右下角顯示在周二(7日)晚6時35分左右拍攝。片中一名大媽由巴士落車，隨即走到路旁的診所門前，一邊除褲，一邊靠牆蹲下身子，並用環保袋覆蓋下身，未幾路面出現兩條相信是大媽排出的「尿泉」，期間不斷有路人經過，當中有路人疑似驚覺大媽的行為，急速走避，但亦有人懵然不知，直接跨過「尿泉」而去。

診所職員：發神經

大媽完事後起身整理衣衫，並拿出紙巾清潔。記者隨即上前訪問她，大媽坦言：「係啊！頭先急得濟，瀨呀！」之後她便避開記者的追訪，揚長而去，而地上卻留下了一堆「黃金」以及她所使用過的紙巾。涉事診所的職員向記者表示，該處雖然較多流浪漢或乞丐，但從未發生如斯事情，形容大媽的行為「發神經」。

有網民看過片段後留言，有人指：「大姐，附近有廁所㗎！」、「聽個女人講野好似精神有問題」、「呢D就係需要既人才」、「佢話太急快漏出來，如果同時肚餓便執起食埋，唔好嘥！」不過亦有人指：「人有三急，如果有多D公廁可能避免」，並笑言：「佢算好，冇响巴士解決」。