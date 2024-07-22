網上熱話｜大角咀舊樓月租6500蚊 裝修似60年代　網民︰《九龍城寨》續集唔使搭景

電影《九龍城寨之圍城》早前票房大賣，戲中城寨搭景逼真令觀眾回到上世紀時空，最近有業主於網上放租大角咀一個舊單位，裡面裝修相當簡陋陳舊，舊式鐵窗、配鐵架床恍如回到60年代，月租叫價6,500元，引發網民熱議，有人笑言「拍《九龍城寨》續集唔使搭景」。 有業主近日在Facebook專頁「香港免佣租屋放盤」發帖，放租一間位於大角咀利得街、舊式兩房一廳的中層單位，月租6,500元，但未有提供實際面積，租客需繳付「一壓（押）一上」，即一個月租金作按金及一個月租金作上期。發文者貼出兩張照片，所見內裡裝修相當簡陋復古，牆身及地板殘舊，窗花為舊式鐵窗，窗邊無窗簾，只貼紙遮蔽玻璃窗，房中只有一張鐵架床、風扇及晾衣架而另一張相片可見有櫃子及窗口式冷氣機。

帖文引起網民熱烈討論，不少人都形容單位有60、70年代感覺，環境非常陳舊，「拍《九龍城寨》續集唔使搭景 」，亦有人出圖諷刺環境與電影《國產凌凌漆》中主角入住的「麗晶大賓館」一樣，並有人指「咁似臥底警察見上司嘅地方」、「無間道梁朝偉打密碼果間屋呀？」，更有人嘲諷單位過於殘舊，似賊人藏身地點「呢啲真係似以前省港奇兵住嗰啲地方，喺度傾打劫傾犯法嘢」、「根據我睇過的香港警匪片，通常都係租比歡哥雄哥監視銀行，睇下警察幾點簽簿」。