網上熱話｜天氣酷熱仍拒開冷氣　林超英靠陪伴多年「法寶」 (附家居消暑大法)

受颱風瑪娃的外圍下沉氣流影響，本港天氣持續酷熱，天文台接連發出「極端酷熱」天氣提示，多區氣溫高達34度或以上。惟一向以不開冷氣見稱的前天文台台長林超英似乎仍然故我，堅持開電風扇消暑，更上載圖片與網民分享，惹來網民熱議，有人大讚佩服，亦有人擔心人人體質不同，若照他的方法做，恐怕身體會吃不消，會中暑。
林超英在個人社交平台發文，表示他在32.2度的高溫下，仍然不開冷氣，靠的是一把陪伴多年的15cm直徑USB風扇：「2023.5.30 22:25 工作位置實況：氣溫 32.2度，相對濕度76%，風速0.4米/秒，關鍵是背景陪伴多年的15cm直徑USB風扇。」
網民有佩服 亦有人擔心中暑
帖文一出，隨即惹來網民留言，有人對他多年堅持不開冷氣的舉動深表佩服，「真心佩服的人，我會尊敬」、「佩服你嘅毅力」、「你是我的偶像」，亦有人模仿林超英帖文的語氣，笑稱已經開冷氣：「2023.5.31 02:05 睡眠位置實況：氣溫21.5度，相對濕度不知道，關鍵是21.5度我還開了17度冷氣。」
然而，亦有網民認為他環保得過份，擔心按照他的方法做，身體恐怕會吃不消：「中暑暈唔好call白車」、「有冇生物學專家或者醫生可以解答一下，皮膚嘅神經末端長期受熱，係咪會失去感受溫度嘅功能？」、「如果溫度高得對身體不舒適甚至對健康有害，點解唔用工具幫助自己？」
事實上，林超英過往亦分享過如何在家居「無冷氣」消暑度日，之前他教授過如何在家居製造氣流消暑。