網上熱話｜天水圍酒樓店長與女食客互罵 斥「一係坐低飲茶一係出去」(有片)

社交平台近日流傳一段「富臨酒家店長狂罵食客」影片，指位於天水圍天盛商場的富臨酒家店長與女食客爭執，二人以手機互影對方大頭，店長斥責女食客「妳一係坐低飲茶，一係就出去。我係管呢間舖嘅。巴閉過你啊！妳好有錢啊？有錢咪出去囉，呢到唔到妳鬧事」。有網民認為店員無論如何不應責罵客人，惟亦有人稱事出必有因。

該段長2分48秒的影片，由一名男網民周一（9月30日）於Facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」發布，指「天水圍天盛商場富臨酒家店長發惡責罵食客」。影片可見到一名穿黑色西裝的男主管，與一名中年女食客爭執，雙方取出手機互拍，引來同場其他食客注目。這時另一名較為年輕的男西裝職員加入指罵女子，「妳慳X啲啦，我X妳。妳望下妳自己啦，點樣影妳啊？」，女子回擊「X你老X，報警囉」，店長表示「你仲講？」，男職員則說「唔好X嘈喇，由X得佢發癲」。

反斥「呢到唔到妳鬧事」

女子仍在拍片連串炮發大聲指罵，店長表示「妳一係坐低飲茶，一係就出去，就係咁簡單」，又稱「我幾時鬧妳呀？我係管呢間舖嘅！」。女子反問「好巴閉咩？」，店長反斥「巴閉過妳啊！你好有錢啊？有錢咪出去囉」。女子反駁「喺度食嘢」，店長即說「呢到唔到妳鬧事」。之後店長與男職員走開與女子保持距離，未有再爭吵，女子仍繼續邊罵邊拍片至影片結束。

影片有逾6萬人觀看，逾200網民留言熱議，有人認為店員無論如何不應責罵客人，「一係炒得一係執得」、「就算係個客唔啱都唔應該X個客啦」、「趕客之都」、「所以北上消費有原因」、「去深圳食好過啦」、「都話係香港消費死梗，飲餐茶都咁勞氣。」

網民：事出必有因

也有人指事出必有因，「冇頭冇尾，都唔知發生乜」、「估計應該係西客辣起火頭先」、「要有投訴食客機制」、「而家啲人最叻就係大家揸住部電話，用錄影功能攻擊大家」、「客人大X哂呀？一定係岩架？」。