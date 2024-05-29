網上熱話｜女乘客抬床褥上車　網民：點入個閘口㗎？ 電車公司回應

有女乘客竟將一張巨型床褥搬上電車。（小紅書圖片/資料圖片）

公共交通工具一向有行李限制，惟近日有網民發現有女乘客竟將一張巨型床褥搬上電車，事件引起熱議，不少人都好奇「佢點入個閘口㗎？」，也有網民大讚女子「臂力驚人」。

該名網民早前在社交平台小紅書發文，指乘搭電車時發現竟有人將床褥抬上電車。其上傳照片可見，一名身穿黑衣黑褲的女乘客，站在車頭通道近樓梯口位置，身後放有一張豎立的巨型床褥，當時地點相信是金鐘太古廣場外往中環方向。不少網民紛表示驚訝，有人留言「想睇佢點落車，叮叮司機唔鬧人？」、「奇怪，咁大件嘢俾上車？」、「我BB車都抬唔到上去，佢點入個閘口㗎？」，拍照者及後回應「如果你夠力抬高床褥是可以上到叮叮，新款叮叮上車口沒有三角閘。」

電車公司表示事發於本月14日下午約1時，涉事電車由跑馬地往堅尼地城，當日車長按慣常操作，在開啟後門讓乘客登車後，快速到洗手間一趟，該乘客趁此時攜帶相中的床褥登車。由於床褥顏色與車身顏色相彷，故車長返回駕駛座後並未即時察覺。直至電車駛至中環，有其他乘客向車長反映通道受阻，車長即時對攜帶床褥登車的乘客作出勸喻，該乘客亦於下一站下車，期間沒有發生任何爭執。

根據電車規定，乘客不可攜帶重量超過7公斤或體積超過30升的行李上車，乘客亦不可攜帶車長認為會對其他乘客構成不便的物品上車。