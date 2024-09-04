網上熱話｜女子推輪椅人士瑪麗醫院等巴士 乘客爭上車 車長一舉動獲表揚

一名女網民近日陪同一名坐輪椅親人在瑪麗醫院附近巴士站等車時，因該站不設排隊綫，其他乘客本來亦準備爭上車，惟車長要求輪椅人士優先上車，隨即閉門等待事主對方鎖好輪椅，才再次開門讓他人上車，其貼心做法獲事主讚揚。 (Googlemap資料圖片/facebook群組「南區之友 2.0」)

近日天氣炎熱，乘客當然想盡快上巴士涼冷氣。一名女網民近日陪同一名坐輪椅親人在瑪麗醫院附近巴士站等車時，因該站不設排隊綫，其他乘客本來亦準備爭上車，惟車長要求輪椅人士優先上車，隨即閉門等待事主對方鎖好輪椅，才再次開門讓他人上車，其貼心做法獲事主讚揚。

女事主近日在facebook群組「南區之友 2.0」發文，當日中午約12時40分她推住一位坐輪椅人仕在瑪麗醫院往香港仔方向的巴士站，等待一架前往鴨脷洲邨的城巴91號綫，而該巴士站不設排隊綫，當該架91號巴士到站時，「其他乘客均準備衝上車，但司機說輪椅優先上，到我們上車後關上門，等我鎖好輪椅才開門讓其他乘客上車」，事主表示「很多謝這位張車長的協助，辛苦晒您」，更拍下張車長的員工編號。

網民建議直接電郵城巴表揚

帖文引起網民熱議，建議事主直接向城巴表揚，「我覺得直接寫信去巴士公司表揚呢位司機最實際！」、「直接寫信最有效, email 應該都得」、「上網讚無大作用，同一段字直接send email去城巴先最有用」。

亦有網民表示「其實有好多車長好好人，冇佢哋堅守崗位，其他守規矩嘅乘客就慘啦！真係要好好大力支持」、「傷殘人士都有交通需要，尤其係去醫院覆診。我都成日見到有啲其他趕住去投胎嘅乘客完全唔會體諒傷殘人士。好彩香港仲有呢啲巴士司機」、「比輪椅人士上先先最唔阻時間，佢哋上到車仲要扣安全帶，所以俾佢第一個上慢慢搞，其他人上車就可以開車」。

