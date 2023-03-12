網上熱話｜好心人嘆交還拾獲電話蝕車費失勤工　街坊反應兩極：做好心唔好計咁多 vs 你要就過嚟搵我

路不拾遺是傳統美德，但大家做好心人又會付出多少？有網民在皇后山搭小巴往上班時，在車上搭獲一部手提電話，其後他成功聯絡到失主，並同意乘車返回皇后山交收，但慨嘆對方竟「唔識醒水」，未有繳付網民因額外來回而衍生的7.9元車費，「做好心原來自己虧……唔止蝕小巴錢，返工遲到，又吾(唔)見勤工獎。」
留言網民各持己見
該好心網民在facebook群組「粉嶺皇后山關注組」分享事件，解釋「見到面我已經同佢講我蝕咗小巴錢，佢都唔畀返小巴錢我，係佢想點，唔係我想點。」有街坊指做好心不應計較那麼多，「做好心其實就唔好計較咁多啦，但求心安」、「你諗住望回報嘅已經唔係做善心」、「唔好計較付出最緊要問心無愧」。
過來人選擇直接交給車長
不過，也有很多留言認為失主有最大責任，事主不應輕言答應對方要求交回皇后山，「再有下次點都叫佢自己來拎，叫人落車等佢都幾大支野(嘢)，又係一個皇帝/皇后」、「講真，如果要我專登落車比返個電話佢，我真係唔會囉……唔好講錢，淨係時間，邊個可以比返我先」、「做好人唔係老馮，我唔會就你，我港島返工你要返部電話就過黎揾我，係咁」、「你太好人喇…如果係我趕時間的話，我會收工俾返佢。」
有其他網民則指出，過往都試過在公共交通拾到失物，決定將之交予車長，「落車就一手交左(咗)比(俾)車長後就行人返工，有時做好心唔會有好報，重要係香港地，汁(執)到交比(俾)車長已經算好人」、「下次直接俾司機算。」