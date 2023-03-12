網上熱話｜好心人嘆交還拾獲電話蝕車費失勤工　街坊反應兩極：做好心唔好計咁多 vs 你要就過嚟搵我

有網民乘搭專綫小巴時拾獲失物，其後主動配合對方交收，但做好心後發現既蝕來回程小巴車費，亦因上班遲到失去勤工獎。(資料圖片／鍾式明攝)

路不拾遺是傳統美德，但大家做好心人又會付出多少？有網民在皇后山搭小巴往上班時，在車上搭獲一部手提電話，其後他成功聯絡到失主，並同意乘車返回皇后山交收，但慨嘆對方竟「唔識醒水」，未有繳付網民因額外來回而衍生的7.9元車費，「做好心原來自己虧……唔止蝕小巴錢，返工遲到，又吾(唔)見勤工獎。」

留言網民各持己見

該好心網民在facebook群組「粉嶺皇后山關注組」分享事件，解釋「見到面我已經同佢講我蝕咗小巴錢，佢都唔畀返小巴錢我，係佢想點，唔係我想點。」有街坊指做好心不應計較那麼多，「做好心其實就唔好計較咁多啦，但求心安」、「你諗住望回報嘅已經唔係做善心」、「唔好計較付出最緊要問心無愧」。