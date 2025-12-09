網上熱話｜婆婆搭小巴與「寶貝」手機傳情 乘客憂墮殺豬盤 網民：好恐怖

現時電話騙案和網絡騙案猖獗，任何年齡階層的人士都有機會「中招」，長者墮騙案失巨款更是時有發生。近日有網民在社交平台上載一張照片，提到在乘搭小巴期間，看到一位婆婆透過訊息與他人聊天，惟當中的對話內容涉及「寶貝你今天怎樣了」、「好點了嗎」等，懷疑婆婆正在與騙徒聊天。他懷疑婆婆墮入騙案，故希望透過帖文，提醒網民留意家中長者，以免騙徒乘虛而入。

該網民在在Facebook「北區之友 Friends of North District(上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」發文，指當日早上9時許，乘搭52K小巴往粉嶺火車站，至軍地附近有一名婆婆上車，並坐在他旁邊。他指，期間婆婆利用手機發送訊息，與他人聊天，惟他無意中看到對話內容，對方問婆婆「寶貝你今天怎樣了」、「好點了嗎」；又問候婆婆「還有沒有難受」；而婆婆未有儲存對方電話號碼，他懷疑婆婆已與騙徒建立感情，墮入騙局。

發文者盼多關心家中長者 網民質疑「拍攝者不救」

該網民又指，婆婆大約在60至70歲之間，又指聽到婆婆操客家話，當時與朋友電話聊天，說要到聯和墟看醫生。他擔心婆婆被騙，遂透過社交平台發文，希望網民多關心家中長者；又指婆婆當日身穿紅色外套，頭戴漁夫帽。

帖文一出，引來一眾網民關注。有網民表示，自己亦曾收到不少「寶貝前寶貝後」的訊息；亦有網民表示，自己有家人亦同樣「中招」，惟不但不聽勸告，更反過來責怪自己。有網民認為，婆婆可能早已識穿對方是騙徒，只是發短訊和騙徒玩玩，「邊個呃邊個都唔知」。亦有網民大嘆「好恐怖」。

