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2023-11-24 12:07:08

網上熱話｜婦人坐港鐵覆「情人」WhatsApp：寶貝我想你來香港向我求婚 網民憂中電騙

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網上熱話｜婦人坐港鐵覆「情人」WhatsApp：寶貝我想你來香港向我求婚 網民憂中電騙陷阱

網上熱話｜婦人坐港鐵覆「情人」WhatsApp：寶貝我想你來香港向我求婚 網民憂中電騙陷阱

近年網上情緣騙案不絕，部分事主墮入「情網」無法自拔，結果持續被騙徒敲詐，不惜向家人朋友甚至財務公司借貸來滿足「情人」，為此負上龐大債務。網上流傳一名婦人坐港鐵期間與「情人」WhatsApp通信的手機內容，可見對方電話號碼來自非洲，婦人更在WhatsApp稱「寶貝我想你真的來香港向我求婚」，拍攝照片的網民懷疑對方中電騙，誤墜「網上情」陷阱。

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電話號碼「+234」字頭  來自非洲尼日利亞

連登討論區一名網民昨日(24)以「地鐵阿姐疑似中左電騙」開帖，發布兩張他在港鐵偷拍一名身旁婦人在WhatsApp通信的照片，可見她當時正投入與「情人」互相表達愛意︰「我愛你寶貝」，「情人」在WhatsApp回覆稱︰「我總是為了你照顧好自己，我太愛你了，我愛你直到我最後一口氣」，此時婦人正在輸入「寶貝，我只想你真的12月17日來香港向我求婚」，照片可見「情人」照片是一名男子，電話號碼則是「+234」字頭，來自非洲尼日利亞。

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網民稱「不時見到阿伯阿嬸覆類似呢啲」

不少網民均認為「地鐵阿姐」已中了陷阱，「+字頭騙徒無誤」、「尼日利亞王子來香港搵老婆？」、「可能咁啱佢男友去咗尼日利亞公幹啫」、「擺明係google translate 出嚟嘅中文」、「啲對白咁嘔心都受，中毒已深」、「好慘，做咩唔提佢」。

亦有網民表示身邊亦有很多類似騙案「不時朝早係地鐵都見到阿伯阿嬸覆類似呢啲，office個阿姐又不時俾我裝到佢覆啲醫生、機師，究竟有幾多人被人呃」、「見過個阿姐同相入面嗰個勁似，同緊個+220嘅人WhatsApp，對話內容都係類似」、「以前搭巴士，隔離個女人同一個case，又係傾到就快見面階段，我當時話俾佢聽係騙案，然後佢同我講話同呢個人傾吓計啫，佢冇俾人呃，再隔咗一陣，佢又問返我係咪真係呃人㗎？」、「因為番工關係遇過好多人比人電騙﹛每次都好想幫佢地，嘗試過同佢地講係呃人，但佢地唔信覺得對方係真心，之後過曬啲錢比人。」

亦有網民抽水稱「有冇諗過阿姐先係做電騙？」、「邊個騙邊個都未知」、「反客為主，計中計中計」，亦有人不值樓主公開他人私隱，「又偷拍人地部機」、「痴線家陣睇電話都比人影」。

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