網上熱話｜嫌巴士無冷氣舌戰女車長　躁漢走音大罵「唔識揸車」(有片)

炎炎夏日總是令人心情煩躁，若然再加上無冷氣的話更叫人容易發脾氣。今日(21日)網上流傳一段影片，顯示一名身材健碩的男乘客懷疑因為巴士上沒有冷氣而向女車長大發脾氣，期間質疑女車長罔顧安全，「唔識揸車」，惹來女車長及乘客反駁無理取鬧。影片在網上惹來熱議。

女車長： 依家係我揸車唔係你揸車

影片長約2分15秒，樓主以題為「我揸車又唔係你揸車，唔駛你教」在社交平台上載片段。甫開始，已見一名戴黑色口罩、粗金頸鏈的白衣男子與女長車對罵，當時車頭顯示板不斷循環元朗「形點I」與「Yoho Mall I」字樣，只見白衣男子連番喝斥女長者「唔識揸車」，提醒她要小心開車，指女車長「著唔著車都唔知呀」，此時一名英勇的「四眼」男乘客介入，並指「好小事啫」、「佢著到車冇冷氣呀，唔關著唔著到車事呀」，惟遭躁漢喝斥，反問：「有冇搞錯呀，咁都小事」。

其後躁漢與女車長你一言我一語地爭論不休，期間躁漢揚言自己有20年開巴士經驗，惟遭女車長反駁「我唔知你要揸幾多年，我唔理幾多年」、「我揸車你就聽我講」、「依家係我揸車唔係你揸車」、「你驚嘅話你唔好坐，好簡單」。之後女車長準備開車時，躁漢甚至走音呼喝：「開車啦，小心啲揸車呀」，女車長不甘受辱，在駕駛席喝斥「關你鬼事呀」，惟躁漢未能息事寧人，反問女車長「咩唔關我事呀」，又上前拍下女車長的職員編號，揚言要投訴她。最終女車長落車找站長處理事件，不少乘客幾乎一齊嘆氣。

網民促報警 指躁漢繼續坐又挑釁司機情緒

網民看罷影片後大多批評躁漢的言行，不少人希望女車長報警處理：「建議即刻報警啦，等巴士公司和警察到場處理，乘客影響司機駕駛情緒仲危險」、「繼續坐又挑釁司機情緒，正笨X」、「巴士司機應該報返電台，作滋擾車長叫拉人」、「有人堵(搗)亂，騷擾車長駕駛是違法的，報警是對的。揸20年車，揸乜車？巴士，大貨車？」、「冷氣問題冇得搞，因為設定咗，只有開或關……騷擾司機實屬犯法死老X你唔知訂，恰女人死都要拗贏，依家好啦大家攬炒」