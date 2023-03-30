網上熱話｜電話聲浪問題狂毆巴士大叔　36歲大隻男被捕 (有片)(更新)

「你打我嘛，打呀打呀，你打X死我呀」……當年一段「巴士阿叔」因聲浪問題與青年爭執的影片，惹來全城熱話，想不到事隔多年後，同樣問題近日再次在巴士上重現，惟不同的是，今次是一名較年輕的大隻男狂毆一名大叔，惹來網民熱議。警方經調查後在今日(30日)表示，早上在葵涌區拘捕一名36歲男子，涉嫌干犯「襲擊致造成身體傷害」。

網民： 條片有警世作用

大批看過影片的網民留言，不少人均言在巴士上大聲說話叫人討厭：「呢條片有警世作用，希望巴士公司利用巴士上顯示屏喺旅途中輪流播放，等啲大聲公大聲乸知驚」、「出手打人係唔岩既、不過條X樣抵打」、「有D呀叔真係開到120分貝，真心好黑人憎，哥仔係做左大家想而不敢做既野」；惟亦有人指「成車人都冷血，冇人幫手、勸阻，點唔啱都唔認該打人」、「條片係睇到佢哋打交，邊個郁手先都唔知，可能係阿叔推佢先，而引火自焚。」

警 列襲擊 被捕人現遭扣查

警方回覆查詢時指，周二(28日)接獲一名57歲男子報案，指在一輛往九龍方向的69M線九巴上，與一名女子因電話聲浪問題爭執，其後巴士在眾安街停車落客，事主突被另一名年約20至30多歲的男子拳打，其後該男子及女子下車。報案男子報稱頭、面部及手及受傷，清醒送往仁濟醫院治理。

荃灣警區展開調查及翻查閉路電視後，鎖定一名懷疑涉案男子，並於今日(30日)早上在葵涌區拘捕一名36歲男子，涉嫌干犯「襲擊致造成身體傷害」。被捕人現正被扣留調查。案件交由荃灣警區刑事調查隊第六隊跟進。