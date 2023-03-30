熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 葵芳閣謀殺案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-03-30 14:40:00

網上熱話｜電話聲浪問題狂毆巴士大叔　36歲大隻男被捕 (有片)(更新)

分享：
巴士大叔及男乘客疑因聲浪發生爭執。(網片截圖)

巴士大叔及男乘客疑因聲浪發生爭執。(網片截圖)

【3月30日14:40更新】新增警方在葵涌區拘捕一名36歲男子

「你打我嘛，打呀打呀，你打X死我呀」……當年一段「巴士阿叔」因聲浪問題與青年爭執的影片，惹來全城熱話，想不到事隔多年後，同樣問題近日再次在巴士上重現，惟不同的是，今次是一名較年輕的大隻男狂毆一名大叔，惹來網民熱議。警方經調查後在今日(30日)表示，早上在葵涌區拘捕一名36歲男子，涉嫌干犯「襲擊致造成身體傷害」。

大隻男拖落車   大叔躺平

片段長逾30秒，發帖的網民表示：「網民報料，今朝69M九巴去到荃灣時，因有大叔講電話太大聲，引起其他乘客不滿，繼而發生衝突。」片段顯示一名藍衫男子在巴士下層關愛座不斷拳毆一名黑衣大叔，期間黑衣大叔疑似不敵，被藍衫男子狂毆，黑衣大叔稱「你打我嘛，打呀打呀，你打X死我呀」，惟藍衫男子並無回應，並將對方拖落車繼續打，最終黑衣大叔躺在地上，藍衫男子亦不慎跌倒，然後站起身，往天橋方向離去。

藍衫男子狂毆巴士大叔。(網片截圖) 巴士大叔起身與藍衫男子糾纏。(網片截圖) 巴士大叔與藍衫男子糾纏。(網片截圖) 藍衫男子將巴士大叔拖落車繼續打，最終大叔躺在地上。(網片截圖) 期間藍衫男子亦不慎跌倒。(網片截圖)

網民：條片有警世作用

大批看過影片的網民留言，不少人均言在巴士上大聲說話叫人討厭：「呢條片有警世作用，希望巴士公司利用巴士上顯示屏喺旅途中輪流播放，等啲大聲公大聲乸知驚」、「出手打人係唔岩既、不過條X樣抵打」、「D呀叔真係開到120分貝，真心好黑人憎，哥仔係做左大家想而不敢做既野」；惟亦有人指「成車人都冷血，冇人幫手、勸阻，點唔啱都唔認該打人」、「條片係睇到佢哋打交，邊個郁手先都唔知，可能係阿叔推佢先，而引火自焚。」

列襲擊   被捕人現遭扣查

警方回覆查詢時指，周二(28日)接獲一名57歲男子報案，指在一輛往九龍方向的69M線九巴上，與一名女子因電話聲浪問題爭執，其後巴士在眾安街停車落客，事主突被另一名年約20至30多歲的男子拳打，其後該男子及女子下車。報案男子報稱頭、面部及手及受傷，清醒送往仁濟醫院治理。

荃灣警區展開調查及翻查閉路電視後，鎖定一名懷疑涉案男子，並於今日(30日)早上在葵涌區拘捕一名36歲男子，涉嫌干犯「襲擊致造成身體傷害」。被捕人現正被扣留調查。案件交由荃灣警區刑事調查隊第六隊跟進。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受