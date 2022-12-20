網上熱話｜嫌食客食榴槤甜品味「很臭」　無品男倒刨冰落地泄憤 (有片)

開店舖最忌遇到無品客人！近日，一對情侶光顧銅鑼灣一間甜品店時，一名男子因不滿店内其他食客進食榴槤甜品味道「太臭」，竟然發爛渣將自己點的刨冰倒在地上，再與女友人離開，令店家感到憤怒及無奈，並將相關閉路電視畫面在社交平台公開，惹來網民狠批該名男子無品，最後店家指當事人已致電道歉。
事緣「甜姨姨」銅鑼灣分店店主周日(18日)以「萬大事有商量，唔駛咁嘅」為題，在IG專頁發布帖文，並上載閉路電視畫面，指在上周六(17日)下午6時至7時，該對客人在入座後叫了一份「lotus冰」，期間男客人走到正門並將門打開，店員以為他覺得熱，遂打開了店舖後門與冷氣，再關上一半正門。之後，店主發現店門打開，以為有客人出入時無手尾，便慣性關上門。
先示意女友人離開 再倒刨冰落地
其後影片顯示該男子先示意女友人先離開，之後站起身把碗反轉，將未吃完的刨冰倒在前方地上離去，接著才告知店家，店内榴槤味很臭，但員工還數次關上門，惹他不滿。店家指，該男子在未要求店家解釋或對答就直接離開，認為整件事完全屬缺乏任何溝通。
網民斥浪費食物兼無品
店主在帖文中強調，無論發生甚麼事，顧客都應該與店方提出，只要合理都會盡量配合，又指「如果購買後先發覺榴槤味太濃烈實在無法逗留，我們(店家)也絕對願意退款或換外賣走，實在不用做這行為，影響他人」。
影片上載後，男食客的行為惹來網民狠批，斥責他「無品到一個點」、「到底要幾唔文明先會玩倒野落地」、「浪費食物呀」、「不體諒清潔人員」、「搞壞香港人聲譽」。
店家：當事人已致電道歉
然而事件竟然鋒迴路轉，該甜品店昨日再發文，指當事人已致電並為事件道歉，亦承認他當日一直沒有向店家提出要求和溝通，直至倒掉刨冰，在離開時才說出因濃烈榴槤味感到不滿。店主坦言，「我和團隊」都不想事情再弄大，希望各位網友都高抬貴手，也希望當事人不要再對其他餐廳做出同樣行為，指「好多餐廳(尤其甜品酒吧等等)這幾年都捱得好辛苦，希望大家多點支持，少點負能量。希望大家開開心心過聖誕！」