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2022-12-20 18:17:56

網上熱話｜嫌食客食榴槤甜品味「很臭」　無品男倒刨冰落地泄憤 (有片)

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嫌食客食榴槤甜品味「太臭」，無品男發爛渣倒刨冰落地。(影片截圖)

嫌食客食榴槤甜品味「太臭」，無品男發爛渣倒刨冰落地。(影片截圖)

開店舖最忌遇到無品客人！近日，一對情侶光顧銅鑼灣一間甜品店時，一名男子因不滿店内其他食客進食榴槤甜品味道「太臭」，竟然發爛渣將自己點的刨冰倒在地上，再與女友人離開，令店家感到憤怒及無奈，並將相關閉路電視畫面在社交平台公開，惹來網民狠批該名男子無品，最後店家指當事人已致電道歉

事緣「甜姨姨」銅鑼灣分店店主周日(18日)以「萬大事有商量，唔駛咁嘅」為題，在IG專頁發布帖文，並上載閉路電視畫面，指在上周六(17日)下午6時至7時，該對客人在入座後叫了一份「lotus冰」，期間男客人走到正門並將門打開，店員以為他覺得熱，遂打開了店舖後門與冷氣，再關上一半正門。之後，店主發現店門打開，以為有客人出入時無手尾，便慣性關上門。

先示意女友人離開   再倒刨冰落地

其後影片顯示該男子先示意女友人先離開，之後站起身把碗反轉，將未吃完的刨冰倒在前方地上離去，接著才告知店家，店内榴槤味很臭，但員工還數次關上門，惹他不滿。店家指，該男子在未要求店家解釋或對答就直接離開，認為整件事完全屬缺乏任何溝通

男子站起身把碗反轉。(影片截圖) 男子先叫女朋友離開。(影片截圖) 男子將未吃完的刨冰倒在前方地上。(影片截圖) 男子將刨冰倒在前方地上後離去。(影片截圖)

網民斥浪費食物兼無品

店主在帖文中強調，無論發生甚麼事，顧客都應該與店方提出，只要合理都會盡量配合，又指「如果購買後先發覺榴槤味太濃烈實在無法逗留，我們(店家)也絕對願意退款或換外賣走，實在不用做這行為，影響他人」。

影片上載後，男食客的行為惹來網民狠批，斥責他「無品到一個點」、「到底要幾唔文明先會玩倒野落地」、「浪費食物呀」、「不體諒清潔人員」、「搞壞香港人聲譽」。

店家：當事人已致電道歉

然而事件竟然鋒迴路轉，該甜品店昨日再發文，指當事人已致電並為事件道歉，亦承認他當日一直沒有向店家提出要求和溝通，直至倒掉刨冰，在離開時才說出因濃烈榴槤味感到不滿。店主坦言，「我和團隊」都不想事情再弄大，希望各位網友都高抬貴手也希望當事人不要再對其他餐廳做出同樣行為，指「好多餐廳(尤其甜品酒吧等等)這幾年都捱得好辛苦，希望大家多點支持，少點負能量。希望大家開開心心過聖誕！」

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