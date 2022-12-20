網上熱話｜嫌食客食榴槤甜品味「很臭」　無品男倒刨冰落地泄憤 (有片)

開店舖最忌遇到無品客人！近日，一對情侶光顧銅鑼灣一間甜品店時，一名男子因不滿店内其他食客進食榴槤甜品味道「太臭」，竟然發爛渣將自己點的刨冰倒在地上，再與女友人離開，令店家感到憤怒及無奈，並將相關閉路電視畫面在社交平台公開，惹來網民狠批該名男子無品，最後店家指當事人已致電道歉。

事緣「甜姨姨」銅鑼灣分店店主周日(18日)以「萬大事有商量，唔駛咁嘅」為題，在IG專頁發布帖文，並上載閉路電視畫面，指在上周六(17日)下午6時至7時，該對客人在入座後叫了一份「lotus冰」，期間男客人走到正門並將門打開，店員以為他覺得熱，遂打開了店舖後門與冷氣，再關上一半正門。之後，店主發現店門打開，以為有客人出入時無手尾，便慣性關上門。

先示意女友人離開 再倒 刨冰落地

其後影片顯示該男子先示意女友人先離開，之後站起身把碗反轉，將未吃完的刨冰倒在前方地上離去，接著才告知店家，店内榴槤味很臭，但員工還數次關上門，惹他不滿。店家指，該男子在未要求店家解釋或對答就直接離開，認為整件事完全屬缺乏任何溝通。