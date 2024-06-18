網上熱話｜「子彈仔」尖沙咀重出江湖 車隊紅磡站隧道飛馳 網民︰返左90年代

有「子彈仔」車隊在尖沙咀街頭及紅磡站行人隧道飆車，部分人半裸，並在車尾掛上巨型發光音響。（影片截圖）

「子彈仔」單車重出江湖！近日網傳影片，有「子彈仔」車隊在尖沙咀街頭及紅磡站行人隧道飆車，部分人半裸，並在車尾掛上巨型發光音響。有網民認為「子彈仔」相當經典，「好似返左90年代」，不過亦有人指車群罔顧自己及路人安全。

「子彈仔」曾在70至90年代風靡一時，因各種以電單車為題材的電影盛行，更將熱潮推向高峰。子彈仔較正式名字為「曲架」，部份青少年喜歡在單車上加裝「油缸」（單車架上管配飾）、「鳳尾」（座墊後配飾）等，令單車外觀如電單車。由於這種單車重心低，駕駛者要低頭及傾前身體，恍如子彈一樣，所以以這款單車被稱作「子彈仔」。當時不少單車舖都會提供改裝服務，在單車上加裝水電池發出燈光，再加上車尾巨型喇叭，邊踩邊播放強勁音樂惹來不少注視。

社交平台Facebook群組近日流傳影片，可見10多人於尖沙咀梳士巴利道出發，部分人車尾掛有巨型發光音響，更有人半裸上身，但他們均未佩戴頭盔，無視行車在馬路上風馳電掣，亦有人載女伴。而另一影片可見，10多人在紅磡站的行人隧道飛馳，音樂聲響徹整條隧道，不少途人圍觀，雖然車手避開途人，但情況仍驚險。

網民反應不一 有人批危險罔顧路人安全

發帖者表示「子彈仔重出江湖，搞到阿叔都想踩埋一份」，不少網民熱議，意見就反應不一。有人認為「子彈仔」相當經典，「好似返左90年代」、「睇返以前嘅影子」、「兒時回憶」、「非物質文化遺產」、「見到呢啲場面回憶返晒嚟，估唔到仲有呢種街頭文化」、「估唔到而家啲後生仔都咁懷舊」、「至少同班志同道合嘅朋友一起走過玩過，無悔青春，日後大了老了已經做唔到」；不過亦有人指車群行為危險罔顧安全，「好憎D單車亂衝亂撞，唔該要踩守返規則」、「無帶頭盔拉得架」、「其實幾擾人、啲音樂又大聲」、「妄顧途人安全，行為自私」、「行人通道可以踩單車？好易撞親人」。