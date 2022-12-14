網上熱話｜學界足球決賽未完場照灑水 康文署遭網民狠批：對球賽及球員不尊重

港九區中學學界足球賽第一組（D1）男甲決賽周一（12日）在石硤尾公園球場舉行，由拔萃男書院對戰聖若瑟書院，惟正當雙方鬥得難分難解、踢成1比1之際，在球賽完場前一分鐘，球場卻準時在晚上6時灑水保養，結果球賽要提早直接完場，雙方球員須濕身捱凍互射十二碼分勝負。網民狠批管理場地的康樂及文化事務署，邊射十二碼邊灑水的做法不妥，對球賽及球員不尊重，揶揄署方職員「唔好阻我收工」、更有網民直斥「康民（文）署真係垃X圾」，對學生欠尊重。

水花撲救12碼 聖若瑟門將：真係好凍！

球賽周一黃昏於石硤尾公園球場舉行。由於上一節季軍戰延誤，令這場比賽未能在限時內完成，結果在球賽完場前一分鐘、雙方踢成1比1之際，球場準時在晚上6時灑水，進行場地保養。球證與兩隊商討後，決定直接完場，射12碼分勝負。從現場影片可見，雙方球員在中圈等待主射12碼時，球場邊一直在噴水，球場上風勢亦頗大，吹得水花四濺。到「突然死亡」階段，場地更向正進行射門對決一側的禁區直接噴水，灑到球員身上。到最後，聖若瑟門將張桂華在水花中救出對方射門，助球隊爆冷以5比4勝出，相隔逾10後重奪冠軍。球場賽事進行期間灑水，難免對球員表現有影響。張桂華賽後坦言，在灑水下撲12碼「真係好凍！」，加上當時有風，令身體不舒服。