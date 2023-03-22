網上熱話｜家中驚現「不速之客」　可愛四腳蛇身形脹爆似玩具　網民：有福氣先養到咁肥

家中現昆蟲，許多人都會感到驚慌，不過近日有網民在家發現一隻「不速之客」四腳蛇，其身形與一般四腳蛇有別，非常腫脹似足玩具，有人看後形容：「有福氣先養到咁肥！」。
可愛四腳蛇身形脹爆似玩具
一位網民早前於Facebook群組香港滅蟲關注組分享「不速之客」的照片，相中能看到1隻爬蟲類生物在牆壁上，該位網民在文中寫道「突然見到，咁大隻，呢隻咩嚟？」，向其他網民求教，並附上兩張照片。
從照片上可見，該爬蟲類生物疑為四腳蛇（檐蛇、壁虎），惟牠的身形卻較一般四腳蛇腫脹，手腳均較粗壯，而且尾巴一段位置更比手腳要粗，有如玩具模型一樣。
網民：有福氣先養到咁肥
不少網民感嘆樓主非常有福氣，皆因養肥四腳蛇並不容易，「壁虎尾巴係用來儲存脂肪能量，睇黎佢都食過唔少野。」、「有佢無曱甴」、「多蚊多烏蠅多蟲就可以養肥」、「呢隻king size嚟架」、「宜家果d好食好住，我屋企果條都係咁…」、「BMI超標！」、「好肥啊，你家一定好多嘢食」、「好嘢黎，家肥屋潤」。
此外，亦有網民分享家中的四腳蛇，「我屋企嗰隻都好大隻，腳趾肥嘟嘟」、「我屋企有一家四口」；亦有網民表示壁虎身上有很多細菌，「如果掂左要洗返掂到既位，可以用稀釋漂白水抺下發現過佢既位置」。