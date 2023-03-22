網上熱話｜家中驚現「不速之客」　可愛四腳蛇身形脹爆似玩具　網民：有福氣先養到咁肥

家中現昆蟲，許多人都會感到驚慌，不過近日有網民在家發現一隻「不速之客」四腳蛇，其身形與一般四腳蛇有別，非常腫脹似足玩具，有人看後形容：「有福氣先養到咁肥！」。

可愛四腳蛇身形脹爆似玩具

一位網民早前於Facebook群組香港滅蟲關注組分享「不速之客」的照片，相中能看到1隻爬蟲類生物在牆壁上，該位網民在文中寫道「突然見到，咁大隻，呢隻咩嚟？」，向其他網民求教，並附上兩張照片。

從照片上可見，該爬蟲類生物疑為四腳蛇（檐蛇、壁虎），惟牠的身形卻較一般四腳蛇腫脹，手腳均較粗壯，而且尾巴一段位置更比手腳要粗，有如玩具模型一樣。