網上熱話｜家姐鼻敏感禁開冷氣累父中暑　網民：得屋企冷氣佢會打乞嗤？

酷熱天氣警告持續生效，香港天氣又熱又濕，市民在室外都「熱到溶」，沒甚麼特別事都盡量留在家中或陰涼地方，以免中暑。不過有網民周四(21日)就在網上發文指，因家姐有鼻敏感，開冷氣會打噴嚏，禁止家人開冷氣，令爸爸在家中也不適中暑，大呻「屋企有呢個家姐真係成家人嘅折磨」。

網民在帖文中指，「我個麻煩家姐話一開冷氣就搞到佢鼻敏感打乞，只要佢喺屋企我哋就唔可以開冷氣」，怎知家姐放假的這幾日，網民跟爸爸剛好亦在家中，而家姐沒朋友又沒地方去，日日留在家中，所以爸爸下午在家不可開冷氣。周二(19日)爸爸已經大呻無胃口食飯，只是叫媽媽煮米粉給他果腹。至晚上爸爸打算將風扇搬入房吹，但因家中只得一把電風扇在客廳，結果家姐指責：「你拎咗入房咁我咪熱死？」，網民批評她完全無考慮過爸爸已經陪她熱足一日。

強行熄冷氣 父家中中暑

翌日，爸爸在自己房間開冷氣，不足10分鐘，媽媽已經反映家姐在客廳打噴嚏，胞姐還要入房質問爸爸是否擅自開冷氣連累她又鼻敏感，更強行熄掉冷氣。網民指，當日該區氣溫高達34度，加上爸爸感到頭暈、心跳加快之類，就算飲冰水、沖凍水涼爸爸情況都無改善，懷疑爸爸已經有少許中暑，直言「差啲嚇死我阿媽」，於是叫媽媽帶爸爸求醫，醫生診斷是中暑，還叮囑爸爸太熱要開冷氣否則容易室內中暑。爸爸回到家中後提出要開冷氣，但家姐仍然堅拒說，「開住風扇都夠啦，想涼冷氣咪去商場囉」、「又話我哋開完冷氣佢會係咁打乞嗤佢都好辛苦，問返我哋做咩唔體諒佢」。

網民認為父母太縱容

網民非常不忿家姐自私行為指，「開冷氣就會打乞嗤乜原來我家姐咁矜貴，返工佢又唔會係咁，去商場又唔會咁，開屋企個冷氣就會打乞嗤」，又指因為一個人打乞嗤就要全家陪她一齊熱，直言「阿爸阿媽縱到家姐依家係超級港女，冇人要佢都係抵」。

該帖引發其他網民討論，紛紛留言指父母太縱容家姐，「問你家姐，老竇死咗，你賠翻條命出來嗎？」、「有咩計，父母縱成咁」、「你家姐好先私，喺房開冷氣又唔會影響到佢」，亦有網民表示鼻敏感影響睡眠質素，確實亦很難受，建議網民跟家姐找出致敏源，同時清洗家中灰塵，或開窗開冷氣有鮮風入屋，這樣大家都比較舒服。

幾多度應該開冷氣？

天文台提醒，市民應關注長者或慢性病患者的健康狀況，並留意他們住所的通風及空氣調節設備是否運作正常。長者或慢性病患者應儘量避免戶外活動，遠離高溫環境，到陰涼、通風或有空氣調節的地方。亦有日本醫生指出，當室內氣溫為28℃、濕度為70%時，最好為長者開冷氣，因為長者基礎代謝較年輕人低，不太能感受到炎熱，最容易中暑的地方正是室內家居。