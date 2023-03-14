網上熱話｜家長群組瘋傳截圖　港媽不滿拍升學影片不合作　疑「兜巴星」摑女兒

當子女不聽話，身為家長會如何管教？一名港媽近日因不滿其女兒拍升學影片期間不合作，疑「兜巴星」摑女兒，其後她在群組中講述事件，其後截圖於家長群組瘋傳。多位網民看過事件後大感憤怒，直言應該「告佢虐兒」。
港媽聲稱掌摑自己女兒
今日多個家長群組中，流傳兩張對話截圖，對話中一名家長稱自己女兒，疑因不配合拍攝報考升學的影片，故生氣地掌摑她。
圖片所見，女童哭泣並以紙巾抹走眼淚，母親則形容女兒舉動為「明玩野」，又指女兒「而家哭都唔敢，坐係度」，隨後又說「叫佢坐定就唔答 仲奸笑」。
不久後，該港媽再次與女兒拍攝升學影片，又表示已為女兒遮臉上紅印，「而家搽粉 遮紅印，再拍」。
港媽疑有社交平台專頁
及後有網民發現，該母親擁有一個社交平台專頁，更有多達500名用戶追蹤，她亦不時分享與女兒的生活片段。其中一帖文寫道，港媽之前與女兒前往海洋公園時左手甩骹，但母親未即時意識女兒甩骹，而是繼續於園內遊玩，回家洗澡後再換衫與女兒往醫院求醫。當時港媽亦稱，「成晚諗左好耐女係堅定流痛」、「沖涼時佢連沖涼兜都拿唔起心諗X鑊」。
現時，港媽的社交平台專頁已經關閉。
網民大感憤怒
不少網民對此事大感憤怒，其中有人認為應該報警求助，亦為該女童感到可憐，「告佢虐兒，拉得啦，有哂証據」、「真係好痴，甩骹可以繼續海洋公園玩，咁湊仔真係命仔凍過水」、「何苦呢？入到一間媽媽鐘意嘅學校真係比母女關係重要？」、「小朋友好慘，有個咁衰格咁變態的阿媽」、「係咪個阿媽太大力拖個女？ 攪到甩骹？」、「直頭應該俾人拉, 個小朋友應該要交俾人養，係滿足呀媽既操控慾望定為個女?」、「佢係唔係想靠個女搵錢？又有生活百貨咁，做佢個女好慘」、「小朋友好慘，好多人識生唔識教」。