網上熱話｜家長群組瘋傳截圖　港媽不滿拍升學影片不合作　疑「兜巴星」摑女兒

家長群組瘋傳截圖，港媽不滿拍升學影片不合作，疑「兜巴星」摑女兒。(網上圖片)

當子女不聽話，身為家長會如何管教？一名港媽近日因不滿其女兒拍升學影片期間不合作，疑「兜巴星」摑女兒，其後她在群組中講述事件，其後截圖於家長群組瘋傳。多位網民看過事件後大感憤怒，直言應該「告佢虐兒」。

港媽聲稱掌摑自己女兒

今日多個家長群組中，流傳兩張對話截圖，對話中一名家長稱自己女兒，疑因不配合拍攝報考升學的影片，故生氣地掌摑她。

圖片所見，女童哭泣並以紙巾抹走眼淚，母親則形容女兒舉動為「明玩野」，又指女兒「而家哭都唔敢，坐係度」，隨後又說「叫佢坐定就唔答 仲奸笑」。

不久後，該港媽再次與女兒拍攝升學影片，又表示已為女兒遮臉上紅印，「而家搽粉 遮紅印，再拍」。