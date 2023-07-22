網上熱話｜富寧花園保安阻救護車入閘與街坊爆粗互罵　據悉已遭停職 (有片)

正所謂：「救人一命，勝造七級浮屠」，救護車出動當然是十萬火急。惟近日有網上影片瘋傳，有救護車出勤期間，要求保安開閘進入將軍澳一屋苑時竟然被拒，保安更反要求救護車兜路到另一邊出入口進入。在場有街坊看不過眼，上前勸諫保安開閘時，竟被一名女保安爆粗斥責，雙方粗口橫飛。事件惹來網民關注。據了解，該女保安現正停職，有待調查。

「 我住 X 咗咁耐都未見過咁惡嘅實Q」

該影片長約55秒，在社交網站facebook專頁「家繫富寧 [email protected]」上載，地點發生在將軍澳富寧花園。從影片可見，一名看不過眼的男街坊與一名女保安爆粗互罵，男街坊大怒：「喂，我同你講，你X我老尾」，女保安以粗口回擊：「我X你咩，我X佢(同事)咋麻」，男街坊繼續爆粗喝斥：「你咁X惡」、「你咁X惡㗎，X你老尾」、「請啲咁嘅人返嚟，我住X咗咁耐都未見過咁惡嘅實Q(保安)！」，期間女保安稱「你識唔識講嘢！我唔係新嚟，睇咩人啦！」，又向拍片者說：「你唔使影相呀」。至於現場一名男保安則「打圓場」，輕輕拍男街坊並客氣說：「算啦！唔好嘈！佢話我咋，佢新嚟唔識咁多嘢」。

上載影片的女街坊表示，事發在周三(19日)晚上約10時，她返到近將軍澳醫院閘口，見到一輛救護車停泊在附近，救護員要求保安員開閘，男保安詢問控制室，控制室要求救護員兜坑口村迴旋處入，救護員表示迴旋處塞車會阻礙救人時間，豈料，一名女保安竟要求救護員行入去，她和另一位街坊看不順眼要求保安開閘，救護員同時以行路方式抬住擔架去4座。控制室的女保安出來之後，「我們」一路要求開閘，但竟然被女保安用粗口問候。女街坊質疑：「如果消防閘連救護車都唔用得，唔知幾時先可以用呢……」。

網民群插女保安離譜

影片惹來大批網民留言，不少人群插女保安離譜，「真係唔識執生」、「救人如救火 ，應該開左閘先」、「管理員係咪傻㗎？」、「咁有咩車可以入得」、「有啲保安係抵X」、「投訴佢，炒咗佢哋」。據了解，涉事屋苑物業管理公司回覆傳媒查詢時指，該處是緊急車輛通道，由於事件性質嚴重，管理公司正展開調查，而涉事女保安員已被停職。