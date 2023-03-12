網上熱話｜將軍澳巴士站冇優惠照轉車？街坊：5.4元買18分鐘

巴士公司近年提供各式各樣的轉乘優惠，希望吸引更多乘客。在將軍澳隧道巴士轉乘站，新巴城巴和九巴主要各自提供同公司的轉乘優惠，但有街坊昨日(11日)留意到不少乘客搭新巴後，都直接付全費轉乘九巴，疑惑是否有新優惠而不自知。不過，有網民指「時間就是金錢」，與其在巴士站久候倒不如多付少許車資，盡快前往目的地。

「幾蚊換到十幾分鐘時間」

有將軍澳街坊昨日在facebook群組「將軍澳主場」發帖，表示自己要由旺角前往寶林或坑口一帶，並打算乘搭新巴795X線後，於隧道口轉另外兩條694或798新巴路線，以享用轉乘優惠，惟發現該兩線同樣要等18分鐘。當時，該街坊發現有同車乘客落車後，竟直接前往轉乘九巴98D線，「我既(嘅)記億係咁樣答(搭)係會收多程錢。定其實已經改左，依家有優惠」，遂發帖查問是否已新增跨公司轉乘優惠。

不少網民都解答樓主疑惑，解釋只有過海巴士690線屬個別安排，否則不設跨公司轉乘優惠。亦有留言指，九巴98D線在該處只收5.4元，「當紅van咁搭求慳時間，唔志在多四五蚊」、「趕時間有車上啦，18分鐘返左(咗)屋企啦，慳幾蚊」、「都係差幾蚊，但可以換到十幾分鐘時間」，亦有網民直言「時間就是金錢呀」。