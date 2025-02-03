舞獅是農曆新年的傳統習俗之一，獅子採青更寓意帶來一年順景、如意吉祥的意思。將軍澳一個私人屋苑安排舞獅開年，分別舞獅頭和獅尾的兩人起初在住宅大堂門外舞動，有板有眼，惟正當他們一躍而起準備採青時，竟失手向後跌變成四腳朝天，最終需要由其他隊員頂上並成功採青。 ▼舞獅採青失手逐格睇▼

網民：呢啲嘢好邪 有網民在社交平台上載一段舞獅片段，可見舞獅頭和獅尾的兩人最初一切如常，當第一次準備躍起採青時，舞獅尾者未能成功托起舞獅頭者，獅頭隨即跌下，在旁的成員遂上前協助，未料兩人隨即再一次躍起，卻懷疑失平衡雙雙向後跌，四腳朝天。其他成員見狀，部分馬上上前扶起兩人，亦有人頂替舞獅頭和獅尾者角色，終成功一躍而起採青。

上載影片的網民在帖文稱「採青失手跌倒 四腳朝天 要即時換人」，並附上一個「笑喊」表情符號。有留言就對「蝦碌」表示體諒，「過時過節，商場、酒店、屋苑都要佢地，可能人地(哋)真係跳左一日，一時腳軟，體諒下」、「到今時今日香港仲有人傳承呢行就俾啲耐性啲後生囉，唔係冇人做就要啲看更自己著衫舞」，亦有人估計舞獅隊一早已預計會失敗，「可能係比啲師弟實習下吸收經驗」、「硬係覺得最後兩個似係有心理準備。」可是，也有人覺得舞獅失敗象徵意頭不好，「呢啲嘢好×邪」、「好唔老黎(利)。」