網上熱話｜將軍澳狗隻「送上門」峰迴路轉　事主查明主人身份質疑速遞為何會送寵物

【4月8日更新】 時下不少市民都會網購並在家收取速遞。有網民昨日(7日)凌晨在社交網站發帖稱，遇到一名速遞員登門向他速遞一隻狗，他拒絕接收後對方仍繼續放下狗隻，並在拍照紀錄後離開。帖主其後交代最新進展指，已得悉狗主為親戚，懷疑對方一家人因發生糾紛，「有人將狗仔未經我地(哋)同意下送左(咗)黎(嚟)」，但質疑速遞公司的網站列明不運送活體動物，為何最終仍會速遞狗隻及只放在走廊而毋須簽收。

發帖網民在收到狗隻後致電客戶服務中心查詢，獲對方回應指已要求寄件人聯絡他，惜最終杳無音訊，遂在將軍澳一個地區群組發帖求助。不少網民都關注送上門的狗隻情況，甚至主動伸出援手，「新式棄養手法？照顧左(咗)狗狗先再算吧」、「無論如何都麻煩你接隻狗狗入屋先，明天再睇下點做丫」、「請收留一晚，唔好由佢係(喺)出面，謝謝好心人，小狗無辜的」、「你需要物資嗎？我有狗糧同尿片」。

有留言就對事件感到驚訝，「咁都得？！啲人可以亂嚟亂送野(嘢)」，建議事主要求速遞公司聯絡寄件者，「首先你識唔識個寄件人架(㗎)？唔識既(嘅)話可以客服打翻比sender架(㗎)喎」、「點知隻狗有冇病，竟然叫人接隻狗入屋。一係叫(速遞公司)負責返，一係報警，一係CALL動物組織。」事主暫時未有更新事情後續發展，另翻查有關速遞公司的網站，列明貓狗等活體動物為不可接受之物品，一經發現訂單會被取消。

事主更新指狗隻已交朋友暫託

事隔半日，帖主昨傍晚6時許更新帖文指，狗隻情況安全並已交由朋友暫託，感謝一眾網民意見和回應。不過，帖主質疑為何涉事速遞公司容許速遞狗隻，並在送抵後將牠放置於走廊於不顧，「隻狗仔有事點算？點解要咁做？狗有生命，唔係外賣嚟。」有網民留言稱，寄件人的責任不比速遞公司小，「你批判個司機之餘唔該拎埋你親戚黎(嚟)批判」、「有order送貨就係咁簡單，要話應該係話佢親戚。」