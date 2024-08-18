網上熱話｜將軍澳琴行打烊有人被困　柏斯音樂：店員努力一整天總會「鬼掩眼」

將軍澳一間琴行發生罕見的顧客被困事件。有網民上星期晚上在一個商場，發現已打烊的柏斯琴行內有一名男子被困，店外就有一條黃色膠鏈鎖上兩隻大門。該網民目擊事件時，相信商場職員已經接報到場協助。柏斯音樂事後在社交網站回應稱，該男子當日預約琴房練琴逾一小時，其間小睡片刻，結果未獲店員發現便打烊鎖門，幸每次都很快發現得到。

有網民戲言「鎖門嗰個炒得」、「吾(唔)炒都有排煩」，亦有人笑言只要被困男子扮暈，便可以召喚消防員到場「爆玻璃」。不過，有網民就對事件抱有懷疑態度，「條友有古怪，職員收鋪關燈關門，個客無理由見不到聽不到呀」、「一關燈，除非瞓覺，如果吾(唔)係一定大聲嗌有人」、「熄燈無可能唔知，由熄燈去到鎖門都唔出聲就有d(啲)可疑。」

柏斯音樂：琴房客人睡相因人而異

經營柏斯琴行的柏斯音樂事後在社交平台Threads稱，很多人都關心當日在將軍澳琴行發生的「離奇事」，解釋琴行一般會分為賣貨場和課室兩部分，職員每晚收工前都會巡視每間課室和舖面還有沒有顧客，以及有否關燈和電掣等，最終才會鎖門離開。不過，柏斯音樂稱過往亦曾試過有顧客在店內某個角落找書，直至店員熄燈時始發現先驚覺，形容這也只是小事。

柏斯音樂續說，今次事件便可形容為「大件事」，「有客人BOOK(預約)咗琴房練琴，可能係一個鐘以上，練練吓攰就會抖陣」，又稱店員每日都努力工作一整天，總會發生萬中無一的「鬼掩眼」情況，幸每次都很快便發現，又透露在琴房睡覺的客人睡相因人而異，「有部分客人甚至會熄埋燈，匿喺角落瞓覺。」