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2024-01-30 12:32:25

網上熱話｜將軍澳缺德公屋戶 食完外賣連袋扔下層晾衫架 單據披露名字

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有將軍澳公屋街坊在社交平台發文指，樓上有住戶在外賣平台叫外賣後，竟把食完的垃圾連外賣袋扔落下層，掛在其單位晾衫架上，惟該缺德人士忘記了把單據撕走，曝光了其英文名字等叫餐資料，樓主稱已通知保安處理。(facebook群組「將軍澳主場」)

有將軍澳公屋街坊在社交平台發文指，樓上有住戶在外賣平台叫外賣後，竟把食完的垃圾連外賣袋扔落下層，掛在其單位晾衫架上，惟該缺德人士忘記了把單據撕走，曝光了其英文名字等叫餐資料，樓主稱已通知保安處理。(facebook群組「將軍澳主場」)

高空擲物有機會危害樓下及街坊安全，若拋棄外賣更是不衛生。有將軍澳一公屋街坊在社交平台發文指，樓上有住戶在外賣平台叫外賣後，竟把食完的垃圾連外賣袋扔落下層，掛在其單位晾衫架上，惟該缺德人士忘記了把單據撕走，曝光了其英文名字等叫餐資料，樓主稱已通知保安處理。

有將軍澳公屋街坊在社交平台發文指，樓上有住戶在外賣平台叫外賣後，竟把食完的垃圾連外賣袋扔落下層，掛在其單位晾衫架上，惟該缺德人士忘記了把單據撕走，曝光了其英文名字等叫餐資料，樓主稱已通知保安處理。(facebook群組「將軍澳主場」) 有將軍澳公屋街坊在社交平台發文指，樓上有住戶在外賣平台叫外賣後，竟把食完的垃圾連外賣袋扔落下層，掛在其單位晾衫架上，惟該缺德人士忘記了把單據撕走，曝光了其英文名字等叫餐資料，樓主稱已通知保安處理。(facebook群組「將軍澳主場」)

該名網民昨日(29日)晚上在facebook群組「將軍澳主場」公開兩張照片，表示「唔識處理唔緊要，會揾人教你處理，已通知保安」，可見其單位晾衫架上掛了一袋某外賣平台的外賣袋，有剛食完的麥當勞餐飲，單據可見其外送編號、點餐人姓名、預計送達時間為下午5時42分至52分。可見該名點餐人點了4件脆香雞翼、扭扭薯條、4件麥樂雞、巨峰乳酸味特飲等，又註明不需餐具，放在門口便可以了。

網民熱議「8月1號以後會更多」

事件引發網民熱議，有人促報警「高空襲物整傷我晾衫架！有名有姓等房署扣佢分都好。過份衰格」、「連名都比人知道埋，掉垃圾個位真係無乜智商」、「有單number實知道地址」、「無公德心，掉落街咁都得」、「太無品，一定要追究」、「咁似健明邨既」、「直接上去拍門x到佢傻都得」。亦有人笑言「係咪偷食老麥唔想俾人知」、「無放門口，放左係窗邊」、「8月1號以後會更多」

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