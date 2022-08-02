網上熱話｜將軍澳豬肉檔街坊鬧爆離譜 買30元切多20元仲擅自攪碎

到街市買餸最怕遇不良店家。有一名將軍澳女街坊上周五於Facebook群組「將軍澳主場」上載1張豬肉檔相片，分享買豬肉中伏經過。女街坊指出，一星期前在寶琳街市豬肉檔買豬肉，「我要30元個阿姐就切左50幾元焗我要」，當時她息事寧人沒有計較。

惟上周四她再到該豬肉檔購買30元半肥瘦豬肉，阿姐竟擅自把豬肉攪碎。該名女街坊指，「當時我攞緊錢未有留意，當我畀完錢之後想攞嚿肉，佢話已經攞咗去攪碎，仲想焗我要」。今次，她企硬沒有買下被攪碎的豬肉，惟她形容「阿姐」隨即變臉，「畀晒面色我睇，求其切咗嚿瘦肉畀我」。但她心想仍可用來炒瘦肉，便「算數走咗」。

網民：呢個係慣犯

惟到晚上女街坊才知中伏，「晚餐炒咗啲肉來食先發現硬到食唔到」，並謂以後不會再到該豬肉檔買豬肉。「只怪我哋呢啲新進C9（師奶）冇經驗，以後都唔想幫襯呢間買肉」，又提醒其他街坊「要小心呢個阿姐」。

貼文一出，即引起將軍澳街坊熱議，更大爆該豬肉檔阿姐是慣犯，紛紛留言稱「呢個阿姐最鍾意亂咁收錢！」、「我前天都係，話要50蚊玻璃肉，X！一嘢斬咗$90，我話太多，佢話多小小，吃多兩件，黐X線，兩丁友，三日都吃唔晒喇」、「成日都係咁，我又係買$30畀$50，話食唔晒唔要，就扮慘話切咗了」。

亦有自稱曾從事切豬肉的網民直斥，該豬肉檔做法離譜，「我以前做過呢行，講真落刀無乜可能百分百準，不過切多幾蚊，客人唔會介意，條友切多廿蚊，直頭晒譜」。有網友更提議樓主及中過伏的街坊，有問題應該直接拒要或打去海關投訴。