網上熱話｜小二女生地鐵車廂崩潰狂呻　向母哭喊：我夠皮㗎啦！唔好玩我得唔得啫？(有片)

香港學生壓力大，人人皆知。近日，網上就瘋傳一段由YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」所發布，有關小二女學生在港鐵車廂內，向母親哭訴長約5分鐘的影片。

女童：日日喺度返學好辛苦

片段甫開首，即聽到有女童哭喊：「好辛苦，好唔舒服㗎啦，我仲要日日喺度返學，好辛苦！我真係好辛苦㗎，妳知唔知啊？妳都唔畀空間我㗎！」、「我好辛苦先可以升到二年級㗎，我唔係好似妳咁樣㗎。妳依家乜嘢都唔畀我睇啦，妳依家好唔鍾意我，妳可唔可以叫我即刻走囉！」、「好難頂呀，你知唔知呀，你成日都唔明我」。

母親之後回應：「過兩日妳走㗎啦」，女童隨即反駁指：「我唔想過兩日，我想即刻走呀，我唔想等啦！我想走好耐㗎啦！你浪費咗我啲時間啦。」母親問女童：「咁妳做咗啲咩嘢幫我？」女童即崩潰表示：「妳唔好問，妳知唔知妳浪費咗我好多時間，仲話我唔啱。咁妳想唔想要我啫？你唔想要我嘅，我即刻走囉，好唔好？好難頂呀妳知唔知？妳成日都唔明我哋嘅，無人鍾意我呀而家，我好慘㗎！」