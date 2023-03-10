網上熱話｜小二女生地鐵車廂崩潰狂呻　向母哭喊：我夠皮㗎啦！唔好玩我得唔得啫？(有片)

香港學生壓力大，人人皆知。近日，網上就瘋傳一段由YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」所發布，有關小二女學生在港鐵車廂內，向母親哭訴長約5分鐘的影片。
女童：日日喺度返學好辛苦
片段甫開首，即聽到有女童哭喊：「好辛苦，好唔舒服㗎啦，我仲要日日喺度返學，好辛苦！我真係好辛苦㗎，妳知唔知啊？妳都唔畀空間我㗎！」、「我好辛苦先可以升到二年級㗎，我唔係好似妳咁樣㗎。妳依家乜嘢都唔畀我睇啦，妳依家好唔鍾意我，妳可唔可以叫我即刻走囉！」、「好難頂呀，你知唔知呀，你成日都唔明我」。
母親之後回應：「過兩日妳走㗎啦」，女童隨即反駁指：「我唔想過兩日，我想即刻走呀，我唔想等啦！我想走好耐㗎啦！你浪費咗我啲時間啦。」母親問女童：「咁妳做咗啲咩嘢幫我？」女童即崩潰表示：「妳唔好問，妳知唔知妳浪費咗我好多時間，仲話我唔啱。咁妳想唔想要我啫？你唔想要我嘅，我即刻走囉，好唔好？好難頂呀妳知唔知？妳成日都唔明我哋嘅，無人鍾意我呀而家，我好慘㗎！」
女童：我夠皮㗎啦 唔好玩我得唔得啫？
母親追問：「邊個唔鍾意妳呀？」女童指出：「同學唔鍾意我，我而家好唔開心，好難頂呀！好辛苦㗎！無人同我玩呀，我而家好慘呀。我連同學都無一個啊，妳成日都話人哋，你哋啲大人都無得改嘅」。女童更聲言「我依家好辛苦，我都唔知忍得幾耐，我忍咗好耐啦！唔好阻我啲時間呀，我已經夠皮㗎啦，唔好玩我得唔得啫？頂唔順喇，生存呢個世界上㗎」。
直至拍攝者在調景嶺站下車，女童仍在訴苦，未知後續如何發展。5分鐘訴苦影片相關片段並未有提及拍攝時間，但已引起網民極大關注。有網民直言「聽得出小朋友心理壓力好大」、「好慘，媽媽都幫唔到佢咁」、「香港教育制度真係好有問題。」亦有網民認為要找專業人士替女童進行情緒輔導，「唔可以忽視小朋友情緒反應」、「唔好再迫小朋友啦，多啲同佢哋傾計。」