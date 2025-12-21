網上熱話｜小巴中英對照通告用拼音教嗌廣東話有落　網民笑言「外國人讀出嚟會點」

公共小巴乘客如果要落車，開口通知車長是有效的做法。有網民近日分享一張車廂通告照片，提醒乘客如要落車「請早揚聲」，並強調「嗌一次就夠㗎啦」。中英對照的通告更列出叫落車的句子，除以中文寫上「前面小巴站有落，唔該」外，更用英文拼音「Chin min siu ba jaam yau lok, mm goi.」把廣東話讀音串出來。

網民讚通告又幾有水平

在社交平台分享該中英對照的小巴通告的網民，亦跟隨通告風格表示「yau lok mm goi!(有落唔該！)」，笑言「想知外國人讀出嚟會點」。有留言讚賞通告有創意，「第一次見到英文版，犀利」、「又幾有水平WO(喎)，哈哈」，亦有人指出外國人看通告後「咪照讀英文嗰行囉。」另一邊廂，有網民就分享日常搭小巴叫落車的不快，「嗌咗有落啲小巴佬成日都唔舉手，都唔知佢聽唔聽到，有啲嗌完冇舉手佢又識停，但係有時就飛站，同佢講仲話返你冇嗌。」