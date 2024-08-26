網上熱話｜小紅書現高才通創業攻略　一年拿港府170萬補貼

本港近年出現移民潮，政府推出例如高才通等人才政府，吸引世界各地具備豐富工作經驗及高學歷的人才到港發展，至今至少約5.6萬人透過高才通簽署來港。近日以內地網民為主小紅書，有網民教導高才通來香港創業計數，聲稱一年內可以拿香港政府170萬元補貼。
「港府真的下血本了！」
有自稱是高才通過來人在小紅書發帖文，以「高才走自僱才是不會虧本的續簽方式」為題，表示可以在香港開設公司後，然後申請相關創業補貼，更形容：「港府真的下血本了！原來香港政府為了鼓勵創業，準備了高達170萬元的創業補助金！」
帖文提到，高才通可以拿的補貼有兩種，一是可以申請「TVP科技券計劃」，聲稱申請比較容易，沒有行業的門檻，就算是新公司亦能申請，亦不會看賺多少錢，以及不用租辦公室等，最多有60萬元資金補貼；二是可以申請「BUD專項基金」補貼，聲稱申請條件較多，需要公司開滿一年，年營業額要達300萬元人民幣，還要有在香港有實際業務、辦公室和員工等，最多可有700萬元資金補貼。
帖文續提到申請步驟及注意事項，首先要在3個月左右的時候，公司要穩定營運，無實體辦公地亦沒有關係，就可以申請TVP科技券計劃來搞網站和APP，便能拿到60萬元，或是申請EMF去開拓市場亦有10萬補貼；然後再在一年後，「要是公司流水超過200萬」，就一定要有實體辦公室，這樣就可申請「BUD專項基金」拿100萬補貼。
「BUD專項基金」旨助本地企業發展市場
翻查網上資料，有關TVP科技券計劃，創新科技署會以3：1的模式提供資助，即是政府會資助項目75%經費，餘下的25%則由企業自行承擔，全年接受申請，每間公司最多可獲批6個項目，資助上限為60萬港元。
至於「BUD專項基金」，旨在協助本地企業提升競爭力及發展內地/海外市場，提供最多50%資助，惟若有關人士原本是內地人，透過高才通計劃後來港開設公司，再透過「BUD專項基金」回內地投資，並領取相關部門的大額資助，能否成功申請或違計劃原意成疑。