網上熱話｜小紅書瘋傳「一圖搞清香港中學」 汽車化妝品牌喻名校 網民唔認同

內地不少父母都想安排仔女來港讀書升學，近日在內地社交平台小紅書瘋傳一張「一張圖搞懂香港中學」圖片，內容是將多間香港中學傳統名校以化妝品牌及汽車品牌作比喻分「級數」，圖片及後更在香港社交平台瘋傳，不過截圖中並沒透露該「排名比喻」是按甚麼標準制定，香港網民亦普遍不認同排名。
沒透露制定標準 網民批嘩眾取寵不必深究
近日香港的各大facebook群組瘋傳小紅書的一張截圖，內容是「一張圖搞懂香港中學」，將香港23間傳統中學名校以化妝品牌及汽車品牌作比喻排名。按內容指，屬於Christian Louboutin和賓利的頂級級別的名校有3間，包括聖保羅男女中學、拔萃女書院及聖保祿學校；其次與Tom Ford 及越野路華（Land Rover）同級的則有拔萃男書院、英華女學校、協恩學校及瑪利諾修院學校。
一張圖搞懂香港中學如下：
Christian Louboutin、賓利：聖保羅男女中學、拔萃女書院、聖保祿學校
Tom Ford、越野路華：拔萃男書院、英華女學校、協恩學校、瑪利諾修院學校
YSL、寶馬：聖公會林護中紀念中學、喇沙書院、皇仁書院、聖若瑟書院
Chanel、奧迪（Audi）：香港道教聯合會鄧顯紀念中學、培正中學、沙田崇真中學、保良局百周年李兆忠紀念中學
MAC、北京現代：嘉諾撒聖瑪利書院、德望學校、寶血會上智英文書院、伊利沙伯中學
歐萊雅（LOREAL）、比亞迪（BYD）：香港華仁書院、瑪利曼中學、張祝珊英文中學、英皇書院
對於分類，大部分香港網民也不表認同，認為這些排名只是嘩眾取寵，不必認真深究，「小紅書真係好有趣，準備睇名校生世界大戰了」、「一睇張圖就知整嗰個係唔識嘅」、「YSL高過Chanel，成份表已經無參考價值」、「哎呀，原來香港華仁係比亞迪級數」、「用比亞迪比喻英皇同華仁，侮辱呢兩間學校的校友」、「竟然比亞迪唔係最高級，會唔會太開玩笑左少少」、「我母校應無高端高材子弟睇得上」。