熱門搜尋:
曾憲哲 綠色債券 以巴衝突 施政報告2023 陳凱港 Lolly Talk 江偉 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-11 11:54:42

網上熱話｜小紅書瘋傳「一圖搞清香港中學」 汽車化妝品牌喻名校 網民唔認同

分享：
小紅書瘋傳「一圖搞清香港中學」 汽車化妝品牌喻名校 網民唔認同

小紅書瘋傳「一圖搞清香港中學」 汽車化妝品牌喻名校 網民唔認同

內地不少父母都想安排仔女來港讀書升學，近日在內地社交平台小紅書瘋傳一張「一張圖搞懂香港中學」圖片，內容是將多間香港中學傳統名校以化妝品牌及汽車品牌作比喻分「級數」，圖片及後更在香港社交平台瘋傳，不過截圖中並沒透露該「排名比喻」是按甚麼標準制定，香港網民亦普遍不認同排名。

沒透露制定標準  網民批嘩眾取寵不必深究

近日香港的各大facebook群組瘋傳小紅書的一張截圖，內容是「一張圖搞懂香港中學」，將香港23間傳統中學名校以化妝品牌及汽車品牌作比喻排名。按內容指，屬於Christian Louboutin和賓利的頂級級別的名校有3間，包括聖保羅男女中學、拔萃女書院及聖保祿學校；其次與Tom Ford 及越野路華（Land Rover）同級的則有拔萃男書院、英華女學校、協恩學校及瑪利諾修院學校。

小紅書瘋傳「一圖搞清香港中學」 汽車化妝品牌喻名校

小紅書瘋傳「一圖搞清香港中學」 汽車化妝品牌喻名校

一張圖搞懂香港中學如下：

Christian Louboutin、賓利：聖保羅男女中學、拔萃女書院、聖保祿學校

Tom Ford、越野路華：拔萃男書院、英華女學校、協恩學校、瑪利諾修院學校

YSL、寶馬：聖公會林護中紀念中學、喇沙書院、皇仁書院、聖若瑟書院

Chanel、奧迪（Audi）：香港道教聯合會鄧顯紀念中學、培正中學、沙田崇真中學、保良局百周年李兆忠紀念中學

MAC、北京現代：嘉諾撒聖瑪利書院、德望學校、寶血會上智英文書院、伊利沙伯中學

歐萊雅（LOREAL）、比亞迪（BYD）：香港華仁書院、瑪利曼中學、張祝珊英文中學、英皇書院

 

對於分類，大部分香港網民也不表認同，認為這些排名只是嘩眾取寵，不必認真深究，「小紅書真係好有趣，準備睇名校生世界大戰了」、「一睇張圖就知整嗰個係唔識」、「YSL高過Chanel，成份表已經無參考價值」、「哎呀，原來香港華仁係比亞迪級數」、「用比亞迪比喻英皇同華仁，侮辱呢兩間學校的校友」、「竟然比亞迪唔係最高級，會唔會太開玩笑左少少」、「我母校應無高端高材子弟睇得上」。

 

Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受