網上熱話｜小紅書瘋傳「一圖搞清香港中學」 汽車化妝品牌喻名校 網民唔認同

內地不少父母都想安排仔女來港讀書升學，近日在內地社交平台小紅書瘋傳一張「一張圖搞懂香港中學」圖片，內容是將多間香港中學傳統名校以化妝品牌及汽車品牌作比喻分「級數」，圖片及後更在香港社交平台瘋傳，不過截圖中並沒透露該「排名比喻」是按甚麼標準制定，香港網民亦普遍不認同排名。

沒透露制定標準 網民批嘩眾取寵不必深究

近日香港的各大facebook群組瘋傳小紅書的一張截圖，內容是「一張圖搞懂香港中學」，將香港23間傳統中學名校以化妝品牌及汽車品牌作比喻排名。按內容指，屬於Christian Louboutin和賓利的頂級級別的名校有3間，包括聖保羅男女中學、拔萃女書院及聖保祿學校；其次與Tom Ford 及越野路華（Land Rover）同級的則有拔萃男書院、英華女學校、協恩學校及瑪利諾修院學校。