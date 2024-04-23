有少女在分享沒有撳鐘而未獲巴士車長開門下車的經歷。(Threads截圖)

巴士乘客如要落車便要按鐘向車長示意。有少女昨晚(22日)搭巴士計劃到大老山隧道巴士轉乘站轉車，但抵站時因忘記撳鐘而未獲車長開門，並聲稱有即時開口知會車長要落車和致歉但無果，最終要到大埔廣福邨巴士站才能落車，「就咁就去咗大埔，嘥晒我啲時間同金錢。」

事主在社交平台Threads分享經歷指，事發後已接近凌晨12時，今日還要早上9時回校上課，「我明唔記得撳鐘係我問題，但個司機明知有落但唔比(畀)人落嘅感覺真係好委屈。」她續稱，原本只是計劃在社交網站分享感受，沒有想過會做成這麼大迴響，「希望你哋以後落車都記得撳鐘」；有關帳戶個人檔案現已轉為不公開。

不少網民都認為按鐘落車是巴士乘客責任，「你唔撳鐘，佢唔開門，反而你委屈？」、「巴士唔係站站必停唔係叫有落就俾你，你自己都話今次唔係第1次，咁今次唔可以當係1次教訓？」、「好似未聽過喺巴士上大叫『有落』個司機就會開落車門，落車叫『有落』好似係小巴。」

網民：體諒吓人哋揸正嚟做

亦有留言指出，現時有太多乘客作出各式各樣投訴，令巴士車長只好很多事情都跟足規矩做，「體諒吓人哋揸正嚟做都冇錯」、「冇撳鐘司機肯開門俾你係人情，唔開係道理。」不過，同時有網民同情事主，「你遇著個衰司機姐(嗟)……有一日要落車無撳鐘，但我企左(咗)係(喺)落車門前面，司機問我係唔係來(嚟)緊果(嗰)站要落車，之後到站停低比(畀)我落，佢仲提我下次要記得撳鐘。」