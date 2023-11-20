網上熱話｜尖東餐廳供窮苦者免費單人餐：吃完可直接走 網民憂貪心者濫用

現時經濟不佳，小市民均要「勒緊褲頭」，但餐廳價格因成本問題愈來愈貴令人卻步，近年有不少食店向基層提供免費餐。有網民在facebook發帖稱於尖沙咀東部見到有餐廳在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士，「吃完直接離開就可以了」。帖文引起網民熱議，不少人讚東主善心，「好人好事，抵讚」，但亦有相當部分網民擔心會有貪心者假裝有需要人士，「肯定有好多人攞着數」。
有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。「如果你在香港沒有收入遇到困難，你可以來小店告訴我們同事，要一份單人套餐，吃完直接離開就可以了。以後在你有能力的日子裡，記得幫助一下身邊有需要幫助的人，謝謝！」。
「不為防騙而照行善，這才是真心」
不少網民讚揚老闆有善心，「好人一世平安，好難得」、「感恩而家既香港依然仲有好人」、「祝生意興隆」、「不為防騙而照行善，這才是真心」、「希望有其它香港餐廳效法，幫到基層市民」、「今日人幫你、它朝你幫人」、「有能力既應該去幫襯，然後再放低愛心現金給老板，預備他資助有需要人士」
不過，有相當部分網民就擔心此舉會被貪心人士濫用騙食，亦有人建議「每日50份好了」、「(怕被濫用)放心，肯定會有」、「希望厚面皮同貪小便宜嘅人自律，唔好搞到最後真正需要幫助嘅人冇咗呢樣幫助」、「個人經歷，出錢出力派飯，最後俾人話無預備埋凍飲。無論如何，RESPECT」、「好快比人食到執笠」、「一定會比人濫用。以往都有出現。而家肯定仲多。你見到宜家啲公屋咁濫已經知。」