網上熱話｜尖東餐廳供窮苦者免費單人餐：吃完可直接走 網民憂貪心者濫用

有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。

現時經濟不佳，小市民均要「勒緊褲頭」，但餐廳價格因成本問題愈來愈貴令人卻步，近年有不少食店向基層提供免費餐。有網民在facebook發帖稱於尖沙咀東部見到有餐廳在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士，「吃完直接離開就可以了」。帖文引起網民熱議，不少人讚東主善心，「好人好事，抵讚」，但亦有相當部分網民擔心會有貪心者假裝有需要人士，「肯定有好多人攞着數」。

有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。「如果你在香港沒有收入遇到困難，你可以來小店告訴我們同事，要一份單人套餐，吃完直接離開就可以了。以後在你有能力的日子裡，記得幫助一下身邊有需要幫助的人，謝謝！」。