熱門搜尋:
賣狗肉 郭柏妍 床蝨 YOHO WEST 天氣 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 新股IPO 叱咤2023 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 姜濤 聖誕節2023 馬貝利
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-20 11:55:40

網上熱話｜尖東餐廳供窮苦者免費單人餐：吃完可直接走 網民憂貪心者濫用

分享：
有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。

有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。

現時經濟不佳，小市民均要「勒緊褲頭」，但餐廳價格因成本問題愈來愈貴令人卻步，近年有不少食店向基層提供免費餐。有網民在facebook發帖稱於尖沙咀東部見到有餐廳在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士，「吃完直接離開就可以了」。帖文引起網民熱議，不少人讚東主善心，「好人好事，抵讚」，但亦有相當部分網民擔心會有貪心者假裝有需要人士，「肯定有好多人攞着數」。

有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。「如果你在香港沒有收入遇到困難，你可以來小店告訴我們同事，要一份單人套餐，吃完直接離開就可以了。以後在你有能力的日子裡，記得幫助一下身邊有需要幫助的人，謝謝！」。

有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。 有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。

「不為防騙而照行善，這才是真心」

不少網民讚揚老闆有善心，「好人一世平安，好難得」、「感恩而家既香港依然仲有好人」、「祝生意興隆」、「不為防騙而照行善，這才是真心」、「希望有其它香港餐廳效法，幫到基層市民」、「今日人幫你、它朝你幫人」、「有能力既應該去幫襯，然後再放低愛心現金給老板，預備他資助有需要人士」

有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。 有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。 有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。 有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。 有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。 有網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」稱於尖東見到有食店在店外貼出告示，稱供應免費單人套餐予「在香港沒有收入遇到困難」的窮苦人士。

不過，有相當部分網民就擔心此舉會被貪心人士濫用騙食，亦有人建議「每日50份好了」、「(怕被濫用)放心，肯定會有」、「希望厚面皮同貪小便宜嘅人自律，唔好搞到最後真正需要幫助嘅人冇咗呢樣幫助」、「個人經歷，出錢出力派飯，最後俾人話無預備埋凍飲。無論如何，RESPECT」、「好快比人食到執笠」、「一定會比人濫用。以往都有出現。而家肯定仲多。你見到宜家啲公屋咁濫已經知。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受