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2023-09-23 14:57:14

網上熱話｜尖沙咀夜繽紛夜市20蚊4粒燒賣被指食水深　店家解釋有原因

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網上熱話｜尖沙咀夜繽紛夜市20蚊4粒燒賣被指食水深，店家解釋有原因。(網上圖片)

港府日前推行香港夜繽紛活動振興本地經濟，日前尖沙咀商場K11 Musea舉辦的「星光夜市」揭幕，惟當中一間以「20蚊4粒」售賣燒賣的店家，則被網民指其「食水深」、「價錢不值」。而店家亦親自於社交網站發文，解釋燒賣定價。

尖沙咀夜繽紛夜市20蚊4粒燒賣被指食水深

在多個本地討論區上，有網民貼出一張「星光夜市」內的照片。從照片可見，該檔售賣名為「大大粒燒賣」的食品，當中標明魚肉燒賣、豬肉燒賣均售20元4粒；雙併則售25元4粒。辣椒油亦有多款口味選擇。

此外，同場亦有其他小食檔攤，主打賣德國香腸小食，其中一款有5種香腸的拼盤，售價98元、一條德國腸連薯仔粒則售48元。

網民：食水深

不少網民得悉該檔的價格後，紛紛留言討論，「傻X先會去」、「食水深...」、「根本無預基層市民去」、「翻深圳食好過！」、「20蚊夠我買一袋燒賣我自己食啦，洗鬼食佢」、「」

店主：主要想Sell辣油

對於網友熱烈討論，該店主亦於Facebook現身回應事件，他表示一直都是主打賣辣椒油，士言燒賣「從來只係陪襯」。他又指，「廿蚊你除咗買到4粒比金龍燒賣大粒好多嘅鮮魚肉燒賣 之外，重點係可以搭配我哋所有手製辣油，只要你想食想試嘅，都畀你。」

店主又重申，燒賣價錢屬「明買明賣」，貴與便宜只是主觀感受。

 

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