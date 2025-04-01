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2025-04-01 11:50:54

網上熱話｜尖沙咀雪糕店員工狂舔雪糕勺 店方道歉3招補鑊

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尖沙咀雪糕店店員狂舔雪糕匙過程被拍下

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社交平台最近有網民發現尖沙咀K11 Musea一間高級意大利雪糕店，店員竟然狂舔雪糕勺，每款「試味」，「我地企係喺度10分鐘已經見到佢至少舔咗5款味」。影片公開後引發熱議，短片火速在網上廣傳，網民大驚擔心會「食阿姐口水尾」，食店最終道歉，會暫停涉事店員職務、全店關門一天徹底消毒以及盡快更換所有相關雪糕用具。

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網民大驚擔心「食阿姐口水尾」

今次事件發生在上周五（28日），地點位於K11 Musea雪糕店Dood Bottega Gelateria，主打高級手工意大利雪糕（Gelato），雪糕售價69元起，更有部分口味高達近300元。

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「10分鐘已見到佢至少舔咗5款味」

社交平台Threads流出影片，拍攝者指該名店員「每個味都剷一次然後逐個匙舔」、「我地企係喺度10分鐘已經見到佢至少舔咗5款味」。從影片所見，該名女職員多次將雪糕勺放入口中試味，引起大批網民譁然。不少人斥責「好噁心」、「口水味雪糕」、「食咗阿姐口水尾」、「呀婆口水鳳爪 gelato 版」，有不少網民認出涉事店鋪：「賣90幾蚊一球果間？」也有人補充道：「呢間舖係我咁大個人食過最X貴嘅雪糕，兩球$260！」

店方其後回應，指事件發生於收舖清潔期間，涉事員工在清洗器具前出現不當行為，已即時對涉事分店進行全面清潔及消毒，並向涉事員工發出警告信。店方強調每日均會使用酒精清潔所有用具及設備，並向公眾致歉：「我哋對事件引起不安深表歉意，並保證會嚴防類似情況再次發生。」

負責人及後再回覆傳媒，明白即使事後有消毒，員工舔用具亦確是「做得唔好」，指已收到網民意見，會暫停涉事店員職務、全店關門一天徹底消毒以及盡快更換所有相關雪糕用具，望能重獲顧客信心。
 

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